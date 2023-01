Anja und ihr Mann Christian irgendwann im Sommer letztes Jahr. Beim beschriebenen romantischen Dinner haben sie leider nur das Essen fotografiert. Foto: Privat

Ein neues Zeitalter ist angebrochen: Die Kinder hängen nicht mehr an meinem Busen. Was das heißt? Ich kann mich frei bewegen, und niemand verhungert, wenn ich länger als zwei Stunden außer Haus bin. Das muss gefeiert werden. Mein Mann und ich lösen endlich den Gutschein ein, den mir meine Schwester vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt hat: ein Candle-Light-Dinner, schön.

Schon auf dem Weg zum Restaurant teilen wir uns ein Bier. Dort angekommen, bestellen wir zwei weitere, noch bevor der Kellner "Grüß Sie Gott" sagen kann. Wenn schon, denn schon.

Da sitzen wir also. Er und ich. Ohne Kinder. Nun haben wir die Möglichkeit, uns nach so langer Zeit wieder kennenzulernen, uns neu ineinander zu verlieben – oder sowas halt. Diese Sache mit dem "Eltern sein, Paar bleiben" haben wir nur so mittelmäßig bis gar nicht drauf, aber heute ändern wir das. Der Kellner zündet die Kerzen an, es gibt Prosecco (den niemand von uns saufen will), und die Herzerltischdecke soll uns daran erinnern, was wirklich wichtig ist.

Da spür' ich's ganz plötzlich! Ur stark! Im ganzen Körper: Ich habe grad meine Periode bekommen. Aber leider nix mit! Kein Tampon! Keine Tasse, kein Kukuruzblattl, nix. Ich gestehe das dem Mann. Der erhebt sein Krügerl und sagt ganz entspannt: "Mocht jo nix! Hauptsoch, du bist nicht schwanger!"

Zu Hause angekommen, hoch motiviert von dem netten Abend, den Regelschmerzen trotzend, haben wir noch die großartige Idee, Filme-Raten zu spielen. Der Mann verbindet sich die Augen und brüllt wie von Sinnen: "Nicht hinsehen! Nicht hinsehen!" Okay, das ist eindeutig. "Bird Box", rufe ich. Jetzt bin ich dran. Ich lege mich voll ins Zeug, gebe alles und bin mir sicher, dass man es pantomimisch nicht besser darstellen könnte. Ich spiele Pamela Anderson von "Baywatch".

Tja, was soll ich sagen? Mein Göttergatte errät es nicht. Stattdessen ruft er: "Ich weiß es! Ich weiß es! 'Mama Muh lernt schwimmen'!" Der krönende Abschluss eines rundum romantischen Abends. (Anja Buchta, 12.1.2023)