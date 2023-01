Ob lang erwarteter Serienstart oder Fortsetzung einer geliebten Serie nach einem massiven Cliffhanger: Wer gerne Serien schaut, wird 2023 in mancherlei Hinsicht auf seine Kosten kommen. In nahezu allen Genres wird etwas geboten, bei dem es sich lohnt, viele Stunden vor dem Fernseher oder Streaminggerät zu verbringen.

Was 2023 weitergeht und was neu startet

Beste Unterhaltung versprechen etwa neue Folgen der britischen Highschool-Serie "Sex Education", die heuer in die vierte Runde geht. Auch die preisgekrönte Dramedy "Ted Lasso" wird mit einer dritten und voraussichtlich letzten Staffel fortgesetzt. "Sex and the City"-Fans freuen sich wohl schon auf ein Weiterschauen beim Follow-up "And Just like That", und wer immer noch gespannt die üblen Machenschaften von Joe Goldberg in "You – Du wirst mich lieben" mitverfolgt hat, wird der Stalker-Serie vermutlich auch in ihrer vierten Staffel treu bleiben, wenn es den Protagonisten nach London verschlägt. Weitere namhafte Serien, die heuer weitergehen, sind unter anderem die Science-Fiction-Serie "Black Mirror", für die drei neue Folgen in Spielfilmlänge angekündigt wurden, und die stets staffelweise wechselnd besetzte Krimi-Serie "True Detective". Besonders vielversprechend: Letztere wird mit Jodie Foster als neuer Ermittlerin auftrumpfen.

Wer es romantischer mag und "Bridgerton"-Fan ist, hat 2023 gleich doppelt Grund zur Freude: Staffel drei, die im Frühjahr kommen soll, erzählt die Liebesgeschichte von Penelope Featherington und Colin Bridgerton. Und mit einem Prequel zur Serie wird zusätzlich nachgelegt: Das Spin-off heißt "Queen Charlotte: A Bridgerton Story" und soll die Geschichte und den Werdegang der stets grantig wirkenden Königin erzählen.

Auch gänzlich neue Serien, die bereits ihre Schatten vorauswarfen, sind seit kurzem zu sehen oder gehen in den nächsten Monaten an den Start. Für "Walking Dead"-Fans könnte beispielsweise die Videospiel-Adaption "The Last of Us" interessant sein: Pilzinfektion führt zu aggressiver Zombie-Mutation. Wer eher Fantasy liebt, für den ist vielleicht "Der Greif" interessant – basierend auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang Hohlbein.

Auch "Interview mit einem Vampir", einst ein Film mit Tom Cruise und Brad Pitt, liegt heuer als Serie vor. Die Sci-Fi-Drama-Serie "3 Body Action" soll ebenfalls für so manche fesselnde Folge gut sein, und Gestaltwandler-Action mit Samuel L. Jackson bietet Marvels "Secret Invasion". Wer es lustiger mag, könnte sich das Follow-up zur ehemaligen Erfolgssitcom "Die wilden Siebziger" ansehen: Nunmehr sind "Die wilden Neunziger" angesagt.

Welche Serie schauen Sie heuer?

(Daniela Herger, 16.1.2023)