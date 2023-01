Alles, was kaputtgehen kann, wird kaputtgehen. Wie gehen Sie mit Schäden an Ihrem Mobiltelefon um?

Die eine Sache zu viel in der Hand, die eine zu schnelle Bewegung, der eine unachtsame Moment – das Mobiltelefon fliegt, landet mit dem Bildschirmrand auf der Fliesenkante und ist mit gesprungenem Display kaum noch verwendbar. So oder ähnlich ist dies vielleicht schon bei Ihnen oder in Ihrem Bekanntenkreis passiert. Alleine im letzten Jahr wurden weltweit 5,3 Milliarden Handys zu Abfall.

Hat man ein kaputtes Gerät, bieten sich mehrere Optionen an. Das Handy kann in manchen Fällen zum Hersteller oder einem verifizierten Betrieb gebracht werden, um eine Reparatur zu erhalten. Daneben gibt es auch andere Anbieter, bis hin zu kleinen Shops, in denen sich die gewünschten Ersatzteile einsetzen lassen. Je nach Anbieter kann dies auch zu einem bedeutenden Kostenunterschied führen.

Traut man sich das nötige Geschick zu und versorgt sich mit Online-Tutorials zum – hoffentlich – fachgerechten Austausch, wird der Schaden manchmal auch selbst behoben – oder vergrößert. Dies gestaltet sich je nach Modell unterschiedlich schwierig, gleichzeitig führt es zum Verlust von Ansprüchen gegenüber den Herstellern. Während manche Handys so verklebt sind, dass sie mit einem Föhn vorbehandelt werden müssen, ist dies bei anderen Anbietern deutlich leichter. So ist etwa beim Fairphone die Reparatur durch Konsumentinnen und Konsumenten ausdrücklich erwünscht. Dazu wurden die einzelnen Komponenten im Handy bebildert, während vom Hersteller bereitgestellte Anleitungen die einzelnen Schritte für den gewünschten Austausch erklären.

Oder alles auf Neu?

Aber nicht nur die Reparatur ist eine Option: Eine andere Strategie ist der Versuch, das Handy in dem nicht mehr ganz perfekten Zustand weiterzuverwenden. Das Gegenteil davon ist die Anschaffung eines Neugeräts, wenn das aktuelle Modell bereits in die Jahre gekommen ist oder die Reparaturkosten zu hoch sind. In Zeiten steigender Preise hat sich zusätzlich ein dritter Weg etabliert: So bieten diverse Händler wiederaufbereitete Gebrauchthandys an, die neben ihrem Preis auch mit dem Faktor Umweltfreundlichkeit beworben werden. Bei solch einer Entscheidung spielt auch eine Rolle, ob denn das neueste Modell wirklich benötigt wird oder ob der Unterschied kaum noch zu bemerken ist – im Gegensatz zu Handygeneration vor mehreren Jahren, wie hier ironisch vermerkt wird:

Reparatur oder Neukauf?

Wie handhaben Sie Defekte an Ihrem Mobiltelefon? Und welche Missgeschicke sind Ihnen schon passiert? Lassen Sie reparieren, oder haben es gar selbst versucht? (Tizian Rupp, 12.1.2023)