Ein 16-jähriger Angeklagter fand es "lustig", in der U-Bahn-Linie U4 eine mindestens 40 Zentimeter lange Stichflamme in Richtung eines Mitreisenden zu richten. Foto: Robert Newald

Wien – Der Prozess gegen Herrn W. ist eine Geschichte voller Verlierer. Da ist der 16 Jahre alte Angeklagte selbst, der sich vor einem Schöffensenat unter Vorsitz von Andreas Hautz verantworten muss. Der Vater des Teenagers ist unbekannt, seine alkohol- und suchtmittelabhängige Mutter starb, als er zwei Jahre alt war. Da die Frau auch während ihrer Schwangerschaft weiter Rauschmittel konsumierte, geht der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann in seinem Gutachten davon aus, dass W. an einem hirnorganischen Schaden leidet, der sich schon sehr früh in Verhaltensauffälligkeiten zeigte – die ihn nach kurzer Zeit bei der Großmutter bis heute durch diverse Betreuungseinrichtungen wandern ließen.

Da sind aber auch die Opfer des dreifach vorbestraften Angeklagten aus dem vergangenen Sommer. Wie Herr F., der am 25. August nach einer Veranstaltung mit seiner Partnerin auf der nächtlichen Gumpendorfer Straße ging und von W. mit der Faust ins Gesicht geschlagen und auf dem Boden liegend so mit Tritten traktiert wurde, dass er sich einen achtfachen Trümmerbruch der Speiche im rechten Unterarm zuzog. 30.000 Euro zahlte J. privat für eine Operation, da er im Allgemeinen Krankenhaus Monate auf einen Termin hätte warten müssen. Noch immer kann er sein Handgelenk nicht richtig abbiegen, wie er im Verhandlungssaal demonstriert.

Stichflamme aus Spraydose in der U-Bahn

Oder der 17-jährige O., ein Flüchtling aus der Ukraine, der vier Tage später mit einem Zug der Linie U4 unterwegs war. Er saß mit dem Rücken zum Angeklagten und dessen Bekannten, als W. mitten im Wagon ein zuvor gekauftes Deospray nahm, sein Feuerzeug betätigte und eine mindestens 40 Zentimeter lange Stichflamme in Richtung des 17-Jährigen losließ, die dessen lange Haare nur knapp verfehlte.

Oder ein nicht erschienener Zeuge, den W. nahe seiner Wohngemeinschaft vor einem Supermarkt ebenso ins Gesicht schlug und trat, ihn glücklicherweise aber nur leicht verletzte. Oder ein Unbekannter, den der Angeklagte in einem Supermarkt in Wien-Währing verprügelte. Auf diesen Mann wartete er nach der Auseinandersetzung vor dem Geschäft, beim nächsten Angriffsversuch konnte ein zufällig anwesender ORF-Journalist, der die Situation bereits drinnen beobachtet hatte, ihn durch Pfeffersprayeinsatz stoppen.

Der von Roland Friis verteidigte große und bullige Angeklagte bekennt sich zu allen Anklagepunkten schuldig – bis auf den Angriff in der Gumpendorfer Straße. Das sei keine absichtliche schwere Körperverletzung, wie der Staatsanwalt meint, da er keine Verletzungsabsicht gehabt habe, beteuert W. etwas überraschend.

Passanten belästigen als "Spaß"

Vorsitzender Hautz befragt den gebürtigen Österreicher gleich zu diesem Vorfall. "Ich war mit Freunden unterwegs", erinnert sich der arbeitslose Schulabbrecher. Irgendwann nach 22 Uhr wurde die Gruppe auf das Pärchen aufmerksam. "Ich wollte ein bisschen Spaß machen, daraus wurde Ernst." Der "Spaß": W. ging zur Frau und brüllte ihr sowie anderen Passanten beim Vorbeigehen ins Ohr.

Als der später verletzte Begleiter im Vorbeigehen ruhig auf die Unnötigkeit der Aktion hinwies, spuckte ihm der Angeklagte mehrmals ins Genick. Der Mann nahm sein Mobiltelefon, um den Aggressor zu filmen, das ließ bei W. alle Hemmungen fallen. "Ich habe ihn darauf angesprochen, dass er mich nicht filmen darf, da das Privatsphäre ist", erklärt er auch vor Gericht. Er habe den Mann daher "geschubst", sodass dieser umfiel, und habe dann zugetreten. Erst auf Vorhalt der Zeugenaussagen gibt er zu, dass er dem Opfer zuvor auch Faustschläge versetzt hat.

Seltsame Sorge um Privatsphäre

"Jetzt san S' ma ned bös, aber Sie haben ein wenig komisches Verständnis von Privatsphäre", ist Hautz ziemlich fassungslos. "Sie haben ja vorher grundlos die Begleiterin angeschrien und auf den Herrn gespuckt, das ist ja auch ein Eingriff in die Privatsphäre", hält er dem Teenager vor. Um dann die subjektive Tatseite zu ergründen: "Warum haben Sie auf den Liegenden eingetreten?" – "Ich wollte aufhören, aber ich konnte nicht. Ich hatte so viel Hass in mir", entgegnet der Angeklagte. "Aber was war Ihr Ziel?" – "Ich wollte, dass er zu filmen aufhört." – "Das wird er am Boden ja eh nicht mehr gemacht haben."

Auch zur Feuerattacke in der U-Bahn sagt der 16-Jährige, er habe "es lustig gefunden". Dem Vorsitzenden entgeht das humoristische Potenzial völlig: "Das ist ja hochgefährlich in der U-Bahn, das war wie ein Flammenwerfer", kommentiert er zu Recht. Dank eines Videos aus der Überwachungskamera weiß Hautz auch, dass W. nicht einfach "Richtung Fenster" gezielt hat, wie der Angeklagte behauptet, sondern eindeutig in Richtung des Hinterkopfs des 17-Jährigen.

Sein mangelndes Problembewusstsein zeigt sich auch bei dem Angriff, der mit dem Pfeffersprayeinsatz gegen ihn endete. W. spricht zunächst davon, dass er im Geschäft seinen Gegner nur "geschubst" habe, erst nachdem ihm neuerlich die anders lautenden Zeugenaussagen vorgehalten werden, gesteht er, auch mit der Faust zugeschlagen zu haben. Dass er dem Opfer vor dem Supermarkt aufgelauert habe, bestreitet er aber – er habe nur eine Zigarette rauchen wollen.

Handschuhe am lauen Sommerabend

Der Journalist mit dem Reizgas schildert das ganz anders. Er beobachtete noch von drinnen, dass W. , den er als "hochaggressiv" bezeichnet, sich schwarze Handschuhe anzog, draußen warf er dann eine brennende Zigarette nach dem Opfer und näherte sich ihm bedrohlich. "Ich habe mir die Handschuhe angezogen, weil mir kalt war", meint der Angeklagte dazu. Hautz behält die Contenance: "Am 12. August? Nachdem Sie im Schafbergbad waren?" – "Es war schon Abend", versucht W. es. "19 Uhr?", zieht der Vorsitzende arktische Temperaturen zu dieser Tageszeit in Zweifel.

"Aber warum machen Sie das alles?", probiert Hautz nochmals, ein Motiv zu ergründen. "Ich wollte einfach cool sein vor den anderen", hört er als Antwort. "Es war einfach unnötig", gesteht der seit drei Monaten in Untersuchungshaft sitzende Teenager dann doch ein. Und bricht in einen unkontrollierten Weinkrampf aus, sodass der Prozess für fünf Minuten unterbrochen und W. vor dem Saal von Verteidiger, Bewährungshelferin, Betreuern und Großmutter beruhigt werden muss.

An der Trostlosigkeit der Angelegenheit ändert auch die Expertise von Psychiater Hofmann nichts, eher im Gegenteil. Er diagnostiziert bei W. eine Persönlichkeitsentwicklungsstörung, die bei Erreichen der Volljährigkeit eine schwere Persönlichkeitsstörung zu werden droht. Der Angeklagte sei zwar bei allen Taten zurechnungsfähig gewesen, entgegen der üblichen Praxis bei Jugendlichen spricht Hofmann sich in diesem Fall aber für eine unbedingte Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher aus.

Alle Betreuungsmöglichkeiten ausgeschöpft

"Ich wüsste nicht, wo man Herrn W. sonst hinschicken könnte", betont der Fachmann. Beim Angeklagten seien bereits alle verfügbaren Maßnahmen versucht worden – zuletzt lebte er alleine in einer betreuten Wohnung und hatte einen eigenen Betreuer. Wie sich durch den Bericht der Bewährungshelferin später aber herausstellt, war dieser Betreuer im Tatzeitraum auf längerem Urlaub. In den Angriffen auf Fremde sieht Hofmann ein "hochgefährliches Moment", das ihn zur "besonders ungünstigen Prognose" bringt, dass W. in Freiheit wieder aus nichtigem Anlass die Kontrolle verlieren würde. Der Teenager bekommt zwar seit Jahren bereits Psychopharmaka verschrieben, ob er die Tabletten aber auch einnimmt, weiß offenbar niemand.

Verteidiger Friis bittet in seinen Schlussworten "um eine milde Sanktion", da W. sich umfassend und reumütig geständig gezeigt habe. "Die Untersuchungshaft ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen, er hat erstmals Grenzen aufgezeigt bekommen", sieht er einen Fortschritt in der Entwicklung.

Den das Gericht so offenbar nicht sieht. W. wird anklagekonform, aber nicht rechtskräftig, zu zweieinhalb Jahren unbedingter Haft plus Einweisung in eine Anstalt verurteilt. Zum strafsatzbestimmenden Delikt in der Gumpendorfer Straße begründet Hautz: "Sie hatten sehr wohl die Absicht, das Opfer schwer zu verletzen. Es kann nur Ihr Ziel gewesen sein, das Opfer kampfunfähig zu machen." Auch bei der Stichflamme in der U-Bahn sieht der Senat aufgrund des Überwachungsvideos zumindest einen bedingten Verletzungsvorsatz.

Klare Urteilsbegründung

"Wir haben uns nicht in der Lage gesehen, auch nur einen Teil der Strafe bedingt nachzusehen", erläutert der Vorsitzende weiter. Erst im vergangenen April sei W. zuletzt verurteilt worden, im Juli beging er bereits eine der nun angeklagten Taten. "Um es auch ganz deutlich zu sagen: Man kann Sie momentan nicht einfach so auf die Menschheit loslassen", stellt Hautz klar, warum das Gericht eine professionelle stationäre Behandlung für dringend notwendig hält. (Michael Möseneder, 11.1.2023)