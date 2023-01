Es geht nach England. Foto: APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Chelsea hat sich bis Saisonende die Dienste von Joao Felix gesichert. Der portugiesische Stürmer wurde vom spanischen Topclub Atletico Madrid ausgeliehen, wie die beiden Vereine am Mittwoch bekanntgaben. Die Londoner sollen laut Medienberichten für den Transfer rund zehn Millionen Euro bezahlen. Der 23-Jährige stand in dieser Saison nur in sieben von 16 Ligapartien in Atleticos Startformation, in 20 Bewerbsspielen brachte er es auf fünf Tore und drei Assists.

Felix war im Sommer 2019 um 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atletico gewechselt. (APA, 11.1.2023)