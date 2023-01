Über die Rückkehr ins Parlament berichtet der ORF im Rahmen einer "ZiB Spezial". Foto: ORF

Wien – Morgen, Donnerstag, wird die Rückkehr ins Parlament mit einem Festakt im Bundesversammlungssaal begangen. ORF 2 zeigt das Geschehen im Rahmen einer von Nadja Bernhard moderierten "ZiB Spezial" ab 14.30 Uhr live. Als Zuseherin oder Zuseher bekommt man etwa Reden vom früheren Präsidenten des Deutschen Bundestags Wolfgang Schäuble und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), ein moderiertes Gespräch mit den Klubobleuten der Parlamentsfraktionen oder auch musikalische Beiträge der Wiener Philharmoniker geboten.

Auch auf ORF III wird der Festakt ab 14.55 Uhr live zu sehen sein. Bereits ab 14.05 Uhr ist beim Info- und Kulturspartensender des ORF "Ein Ringstraßenbau in neuem Glanz – Das wiedereröffnete Parlament" zu sehen. Auch der Samstagabend steht bei ORF III ganz im Zeichen der Thematik, wenn um 20.15 Uhr "Säule der Demokratie – Geschichte des österreichischen Parlaments" und um 21.05 Uhr "Vorsitz im Hohen Haus – Die PräsidentInnen des Nationalrats" ausgestrahlt wird. Die Frage, wie repräsentativ Österreichs Parlament ist, wird am Freitag um 13 Uhr in der Ö1-Sendung "Punkt eins" mit Experten diskutiert. (APA, 11.1.2023)