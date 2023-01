Runter. Foto: EPA/ BOTT

Wengen – Niels Hintermann ist im zweiten Training für die Lauberhornabfahrt in Wengen und dem ersten über die komplette Distanz die Bestzeit gefahren. Der Skirennläufer aus der Schweiz benötigte am Mittwoch 2:30,81 Minuten für eine der Klassiker-Strecken im Alpin-Weltcup. Bester Österreicher war Marco Schwarz, der Kärntner klassierte sich an der 17. Stelle unmittelbar vor seinen ÖSV-Kollegen Daniel Hemetsberger und Otmar Striedinger. Vincent Kriechmayr war 26.

Am Dienstag hatte es nach Schneefall über Nacht ein erstes Abtasten auf verkürzter Strecke gegeben. Am Donnerstag ist das dritte Training angesetzt, wobei die weitere Wetterentwicklung abzuwarten ist. Schwarz will am Freitag zumindest im Super-G an den Start gehen, die klassische Lauberhornabfahrt steigt dann am Samstag (jeweils 12.30 Uhr/live ORF 1). Am Sonntag beschließt ein Slalom das Programm in Wengen.

Direkt hinter Hintermann landeten der Norweger Adrian Smiseth Sejersted (+0,11 Sek.) und der Italiener Mattia Casse (+0,15). Der Führende im Abfahrts-Weltcup, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, lag als Fünfter 63 Hundertstelsekunden zurück. Beat Feuz, der in Wengen und Kitzbühel die letzten Rennen seiner aktiven Karriere bestreitet, reihte sich auf Position 21 ein. (APA, 11.1.2023)