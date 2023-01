Der Unfall ereignete sich auf einem Schutzweg. (Symbolbild) Foto: APA/AFP/CNS/

Guangzhou – Ein Auto ist in der südchinesischen Metropole Guangzhou in eine Menschenmenge auf einem Fußgängerüberweg gefahren und hat fünf Menschen getötet. 13 weitere wurden verletzt, wie die Polizei berichtete. Der Vorfall passierte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) an einer Kreuzung der Tianhe-Straße nahe dem vielbesuchten Einkaufszentrum Grandview Mall.

Fahrer wollte laut Augenzeugen flüchten

Die schwarze Geländelimousine habe zahlreiche Fußgänger und Mopedfahrer umgefahren, berichtete die Nachrichtenseite Sohu News unter Hinweis auf Augenzeugen. Verletzte Opfer hätten auf der Straße gelegen. Ein Augenzeuge gab an, dass der Fahrer habe flüchten wollen.

Der 22-Jährige wurde aber nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ursache des "Unfalls" werde untersucht, berichtete die Polizei. Wie Sohu News weiter meldete, habe ein anderer Autofahrer angegeben, dass die Ampel an der Kreuzung defekt gewesen sei. (APA, 11.1.2023)