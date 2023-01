Anastassija Archipowa reichte ihren Rücktritt als Jury-Präsidentin des Hans-Christian-Andersen-Preises ein. Foto: Ibby

Basel/Kopenhagen – Die russische Vorsitzende der Jury des angesehenen Hans-Christian-Andersen-Preises für Kinder- und Jugendliteratur, Anastassija Archipowa, hat ihren Rücktritt als Jury-Präsidentin für den Preis 2024 eingereicht. Das teilte das in Basel ansässige International Board on Books for Young People (Ibby) mit. Das Ibby-Exekutivkomitee habe den Rücktritt angenommen und die frühere Exekutivdirektorin Liz Page ernannt, um den Jury-Prozess als Interimsvorsitzende zu leiten.

Die Illustratorin Archipowa war im September 2022 auf einem Kongress der Organisation in Malaysia zur Vorsitzenden der internationalen Preisjury gewählt worden. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hatten mehrere nationale Ibby-Abteilungen zuletzt ihren Rücktritt gefordert.

Königin Margrethe ging

Dänemarks Königin Margrethe II. hatte sich vor einer Woche als Schirmherrin des Preises zurückgezogen, der nach ihrem Landsmann Hans Christian Andersen (1805-1875) benannt ist. Er wird alle zwei Jahre vergeben und gilt als eine der wichtigsten internationalen Auszeichnungen für Kinder- und Jugendliteratur. (APA, 11.1.2023)