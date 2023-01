Die Sanierung des 140 Jahre alten Gebäudes war eine Mammutaufgabe. Was hat sich währenddessen verändert? Und welche – mitunter kuriosen – Neuerungen brachte das Facelift?

Dem Nationalratsplenum wurde eine Kuppel aufgesetzt. Foto: APA/EVA MANHART

Das Parlamentsgebäude am Wiener Ring erstrahlt in neuem Glanz: Am Donnerstag wird das aufwendig sanierte Gebäude offiziell eröffnet. Während der Restaurierung wurde gefühlt jeder Winkel des geschichtsträchtigen Hohen Hauses von Theophil Hansen aufpoliert oder umgebaut. Testen Sie Ihr Wissen über das Großprojekt und die Neuerungen, die es mit sich brachte.

(Sebastian Fellner, Stefanie Rachbauer, 12.1.2023)