Der frühere ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel rät Finanzreferent Patrick Ortlieb zurückzutreten: "Er kann es offenbar nicht." In Zagreb verhinderte Liensberger einen Ausfall mit Mühe. In Flachau lief es besser, dennoch blieb die Vorarlbergerin bisher klar hinter den Erwartungen.

Beim österreichischen Skiverband ÖSV ist wieder einmal Feuer am Dach. Rund dreieinhalb Wochen vor dem Start der alpinen Ski-WM in Courchevel/Meribel sorgt vor allem die sportliche Misere bei den Technikerinnen samt der Trainerdiskussion für Zündstoff. Daran ändert auch der respektable sechste Platz von Katharina Liensberger im Nachtslalom zu Flachau wenig, auch wenn die zuletzt enttäuschende Vorarlbergerin mit ihrem besten Saisonergebnis im Slalom den Druck auf das Trainerteam verringerte. Letztlich ist in Anbetracht des Rückstands von 2,62 Sekunden auf die siegreiche Slowakin Petra Vlhova aber nur vorsichtiger Optimismus angesagt.

Frauen-Chefcoach Thomas Trinker hat nach Flachau eine Analyse angekündigt und schließt eine "Anpassung" des aktuell nicht funktionierenden Systems nicht aus, eine Neuaufstellung des im Sommer völlig umgekrempelten Trainerteams zumindest vorerst aber sehr wohl.

Präsidentin Roswitha Stadlober räumt ein, dass es zu Kompetenzverschiebungen kommen könnte und stellt sich demonstrativ hinter die Läuferinnen: "Sie haben das Können, daran zweifle ich nicht. Da gilt es jetzt an anderen Schrauben zu drehen", sagte die 59-jährige Salzburgerin in Flachau.

Stadlober vermutet Probleme in der Kommunikation, zumal allen voran die arrivierten Läuferinnen um Liensberger und Katharina Truppe zuletzt kein Hehl mehr daraus machten, dass es an Vertrauen in die Zusammenarbeit mit den Trainern mangle. Stadlober steht personellen Änderungen im Trainerteam "offen gegenüber." Als Sofortmaßnahme wird den Trainern ein Coaching angeboten, auch ein Engagement eines Sportpsychologen zu Mediationszwecken wird in Erwägung gezogen.

Weihnachtlicher Fauxpas

Als wären die Sorgen nicht schon groß genug, muss sich der ÖSV auch noch um eine andere Baustelle kümmern. Finanzreferent Patrick Ortlieb hatte vor Weihnachten aufhorchen lassen, als er ziemlich unvermittelt behauptete, dass seine Vorgänger in der Führungsriege einen "Sauhaufen" hinterlassen hätten und es im ÖSV eine zu große Komfortzone mit zu vielen Betreuern und zu großen Kadern gebe.

Damit hat sich der Abfahrtsolympiasieger von 1992 in Albertville den Zorn von Peter Schröcksnadel eingehandelt. Der frühere Langzeitpräsident rät seinem früheren Protegé im Interview mit der "Kleinen Zeitung", seine Funktionen im Verband zurückzulegen, ansonsten mache er ihn kaputt. "Ich wollte einst selbst, dass er mein Nachfolger wird. Aber er kann es offenbar nicht", wird Schröcksnadel zitiert. "Ich habe gelesen, dass er im Hotel in der Küche aushelfen muss. Wie soll so jemand, der den eigenen Betrieb nicht im Griff hat, den Verband führen?"

Schmerzlicher Aderlass

Der 81-Jährige sieht die Krise um die Technikerinnen als hausgemacht, zumal die neuen Verantwortlichen nahezu die gesamte Führungsriege ausgetauscht hätten und nun den Aderlass nicht verkraften könnten. Man habe routinierte Kräfte wie Toni Giger, Patrick Riml und Christian Mitter mit viel Know-how ziehen lassen. Zudem habe man mit Edi Unterberger einen ausgewiesenen Experten im Materialbereich verloren, von dem vor allem Liensberger profitierte, und die Folgen "wohl unterschätzt", wie Schröcksnadel ausführte. Unterberger hat sich übrigens wie auch Giger dem von Marcel Hirscher geleiteten Van-Deer-Projekt angeschlossen.

Wie sehr die ÖSV-Athletinnen schwächeln, lässt sich durch einen Blick auf die Gesamtweltcupwertung verdeutlichen. Als Beste des ÖSV scheint Mirjam Puchner in dem Ranking als 17. auf. Wobei die Speed-Frauen abgesehen von fehlender Konstanz immerhin schon dreimal knapp am ersten Saisonerfolg (einmal Nina Ortlieb, zweimal Cornelia Hütter) vorbeigeschrammt sind, während bei den Technikerinnen nur ein dritter Platz von Truppe in Killington heraussticht.

Erfreulicher sieht es bei den Männern aus, auch wenn der Rücktritt von Matthias Mayer eine große Lücke hinterlässt. Immerhin hat Vincent Kriechmayr mit den Abfahrtserfolgen in Gröden und Bormio für die bislang einzigen ÖSV-Siege in 36 Rennen gesorgt. Dass die ÖSV-Männer insgesamt besser dastehen, ist auch der Zuverlässigkeit von Manuel Feller zu danken, der in der Gesamtwertung hinter Kriechmayr Sechster ist. Nicht ganz so gut erging es bisher Marco Schwarz, unterirdisch lief es mit vier Ausfällen für Johannes Strolz.

Dass Österreich im Nationencup 1069 Zähler hinter der Schweiz auf Platz zwei liegt, spricht Bände. (Thomas Hirner, 11.1.2023)