Der Stehkalender versieht seine Dienste stumm, ohne alarmistisches Piepsen, Klingeln und Summen. Allein das Rascheln seiner Seiten verrät Betriebsamkeit. Ihr Inhalt ist für fremde Augen nur schwer zu entziffern. Ihre Rückseiten sind mit Notizen vollgekritzelt.

Schreiben ist offenbar noch lange nicht abgeschrieben. Der Bedarf an papierenen Tischkalendern im Handel ist kräftig gestiegen. Foto: Kalendermacher

Da und dort wurden Ecken grob herausgerissen – dient der papierene Planer, der am Schreibtischrand stoisch der Termine und Ereignisse harrt, die noch so kommen mögen, doch auch als Erinnerungsstütze für unterwegs. Hinter sich lässt er zerfledderte Blätter. Weit vorn bietet er unberührte weiße Flecken, die Raum für Fantasie lassen.

Aus der Zeit gefallen erscheint er angesichts der juvenilen digitalen Konkurrenz, die sich im Synchronisieren von Sitzungen und Besprechungen überbietet. Und doch hat er als unaufdringlicher Wegweiser durch den Alltag nur selten versagt.

Um als Tagebuch fortzubestehen, spiegelt er die Ereignisse der vergangenen Monate zu förmlich und verkürzt wider. Dennoch wird er in vielen Jahren auf seinen Gehalt gewogen, ehe er auf Nimmerwiedersehen im Altpapiercontainer verschwindet.

Totgesagte leben länger

Seit Jahren totgesagt, verwaltet der Tischkalender ungeachtet aller Unkenrufe die Termine der Österreicher. Heuer kehren jedoch viele seiner Anhänger, die sich nicht rechtzeitig mit ihm eindeckten, mit leeren Händen aus dem Handel zurück.

Das Gros der standhaften Planer ist seit Wochen ausverkauft. Die Lager kleiner Schreibwarenhändler bis hin zu Buchketten wie Thalia sind leer. Nachschub zeichnet sich keiner ab: Saisonprodukte auf die Schnelle in kleinen Mengen nachzudrucken zahlt sich nicht aus – noch weniger, wenn Papier rar und teuer ist.

Bis zu 30 Kunden am Tag mussten seine Mitarbeiterinnen in den vergangenen Wochen abweisen, erzählt Herbert Freudensprung, der in Wien vier Papeterien führt. Um die unerwartet starke Nachfrage zu bewältigen, habe er vor Weihnachten zusätzlich hunderte Stück bestellt – allein es war zu wenig. Mit viel Aufwand habe er jüngst letztlich noch einige Exemplare organisiert.

Bis Mitte Jänner hätte der Vorrat an Tischplanern bei Thalia reichen sollen. Zur Neige ging er in einzelnen Filialen ob des Andrangs bereits Anfang Dezember. Neu angeliefert werden keine. Wer auf die letzten Restbestände stößt, hat Glück.

Was macht den schlichten Kalender – in stehender Form gilt er im Übrigen als österreichisches Unikum – für 2023 zum knappen Gut? Sind es die Nachwehen von Corona? Hinterlässt der Krieg in der Ukraine auch auf ihm seine Spuren?

Fehlende Werbekalender

Die Wurzel des Engpasses liegt in fehlenden kostenlosen Werbekalendern, bestätigt Papierfachhandelsobmann Andreas Auer Erfahrungen seiner Branchenkollegen. Denn Versicherungen, Banken und Speditionen haben weniger zu verschenken.

Die mit ihren Marken gezierte Kalender, die für manche Konsumenten Wegwerfprodukte sind, verteuerten sich infolge der hohen Energiepreise. Die Bank Austria verzichtete im Vorjahr gar gänzlich auf ihre Ausgabe. Stattdessen habe das Geldinstitut mehr an die Caritas gespendet, betont ein Konzernsprecher.

Zudem sind die Zeiten von Lockdowns und Homeoffice vorbei. Mit der Rückkehr in Büros gilt es, das Arbeitsleben zu verwalten. Bestellt wird von Händlern freilich moderat: Wer will schon über kurz oder lang auf wertlosen Kalendern sitzenbleiben?

Die Verkaufsmengen von Stehkalendern im stationären Handel stiegen 2022 um 40 Prozent, rechnet Thalia-Österreich-Chefin Andrea Heumann vor. Das sei nicht absehbar gewesen. Für 2024 verspricht sie, die Bestände noch einmal zu erhöhen.

"Ein Evergreen"

Freudensprung nennt Tischkalender einen Evergreen, der trotz Digitalisierung nie an Bedeutung für die Österreicher verloren habe. Kunden, die für ein Stück heuer um einen Euro mehr als im Herbst bezahlen müssen, tröstet er mit Preisvergleichen: "Zwei Kaffee kosten annähernd gleich viel. Einen Kalender aber hat man das ganze Jahr über."

Verantwortlich für das Gros der Kalenderfertigung hierzulande sind vier Familien, die ihre Kräfte unter dem Namen Kalendermacher bündeln. Zwölf Millionen Stück verlassen jährlich den 100 Jahre alten Betrieb, die Hälfte davon sind Stehkalender, sagt Julie Steinschaden, die gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern in Spillern den Takt in fünfter Generation vorgibt.

Die Macht der Gewohnheit

Auch wenn sie es als Digitalisierungsprofi vor einigen Jahren selbst nicht glauben wollte: "Das Schreiben ist noch lange nicht abgeschrieben." Die Jungen planten digital wie analog. Zwar sinke die Zahl an Taschen- und Buchkalendern, die von Smartphones ersetzt werden. Dafür seien Notizbücher stärker gefragt.

Was Stehkalender betrifft, sind die Österreicher Gewohnheitstiere. Kein Strich, kein Format, keine Farbe dürfe leichtfertig verändert werden. Der 26. Oktober gehöre jedes Jahr knallrot eingefärbt, zieht Wolfgang Seljak Bilanz. Als Chef der Leykam Alpina, die seit sechs Jahren ein Tochterunternehmen der Kalendermacher ist, versorgt er den gesamten Fachhandel von Graz aus mit jährlich gut 300.000 Kalendern.

An Innovationen fehlt es dennoch nicht, wenngleich diese nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Steinschadens Großvater erfand in den 70er- Jahren den Plastik-Splint, der den Kartons zu Halt verhilft. Ihr Vater entwickelte den sogenannten Ökofix, ließ ihn patentieren und ersetzte damit Kunststoff durch Papier. Der Einsatz von Draht sank. Verarbeitet wird Recyclingpapier.

Bei Leykam reicht die Geschichte der Kalender bis ins Jahr 1752 zurück. Ein Dekret des Kaisers erlaubte den Steirern einst den Druck von Bauernkalendern. Es sind ihre ältesten Produkte. Seljak verkauft sie bis in die USA an österreichische Auswanderer. (Verena Kainrath, 12.1.2023)