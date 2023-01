Es soll auf die Streif gehen. Foto: AP/Wong

Kitzbühel – Die aktuelle Sportlerin des Jahres mit Behinderung, Veronika Aigner, nimmt in der Hahnenkamm-Woche gemeinsam mit ihrer Schwester und Guide Elisabeth die legendäre Streif in Kitzbühel in Angriff. Die Paraskisportlerin will sich je nach Wetterlage am kommenden Dienstag oder Mittwoch auf der wohl schwersten Abfahrt im alpinen Weltcup versuchen. Die 19-Jährige möchte damit zeigen, dass auch Menschen mit Behinderung nicht in Grenzen denken sollen.

Veronika Aigner feierte indes am Mittwoch beim Weltcup in Veysonnaz ihren dritten Sieg im dritten Riesentorlauf der Saison. Die Niederösterreicherin gewann bei den sehbehinderten Frauen mit ihrer Schwester vor ihrer Landsfrau Elina Stary. Es war heuer ihr bereits fünfter Weltcupsieg bei sechs Starts. Ihr Bruder Johannes hatte bisher sechs Siege in sechs Rennen zu verzeichnen, ihre Schwester Barbara einen. (APA, 11.1.2023)