Redaktioneller Hinweis:

Dieser Text wurde von der KI Chatsonic erstellt.

Der Prompt lautete: "Imagine that you are a NPC in a computer game. Write a column for a liberal newspaper in which you explain why gamers should be friendly to NPCs in computer games. Include examples of violence and unfriendly behaviour towards NPCs in computer games. The colum should have 4.000 characters. Write the column in the style of Jeff Jarvis."

Anschließend wurde der Text mithilfe der automatischen Übersetzung von Deepl in die deutsche Sprache übersetzt.

Auch Überschrift und Einleitung stammen aus der Feder der KI.

Die Redaktion hat lediglich formale Änderungen im Text – konkret: Anführungszeichen bei den Namen der Games – vorgenommen. Die uneinheitliche Übersetzung zwischen "NPC" und "NSC" geht dabei auf die Übersetzung von DeepL zurück, ebenso wie die Verwendung der "Du"-Anrede anstatt des für den STANDARD üblichen "Sie".