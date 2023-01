Foto: Elmar Gubisch

Ende November haben sich die Vorsteherinnen und Vorsteher der 13 Wiener Bezirksgerichte zusammengetan und eine Notstandsmeldung an ihre Vorgesetzten bis hin zu Justizministerin Alma Zadić (Grüne) geschickt. In dem Schreiben machten sie auf die Personalnöte der Bezirksgerichte aufmerksam, die vor allem in den Kanzleien der Gerichte, bei Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern sowie in Exekutionsabteilungen herrschen würden.

An manchen der betroffenen Bezirksgerichte sei nur noch eine Art Notbetrieb möglich, schildern die Juristinnen und Juristen. Finde man überhaupt neue Beschäftigte, dann würden die ausgebildet, wanderten danach aber oft gleich wieder ab. Etwa in Richtung Finanz, wo sie um rund 500 Euro im Monat mehr als in der Justiz verdienen, wie es heißt. Die zahlreichen Pensionierungen und der allgemeine Personalmangel verschärften die Situation, Planstellen könnten nicht besetzt werden.

Karge Reaktion

Fast sieben Wochen später, am Dienstag, haben die Gerichtsvorsteherinnen und Gerichtsvorsteher eine Antwort bekommen. Oder vielmehr die Verständigung von ihrer direkten Chefin, der Präsidentin des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Wien (LG ZRS), Waltraud Berger, dass der Leiter der Personalabteilung im Justizministerium an einer schon länger anberaumten Sitzung der Bezirksgerichtschefs Ende Jänner teilnehmen werde.

Dort, so die entsprechende Information, werde der Personalist auch Neuerungen vorstellen, die das Ministerium erarbeitet hat. Auch die Präsidentin des LG ZRS und die Präsidentin des Oberlandesgerichts (OLG) Wien, Katharina Lehmayer, werden bei dem Termin dabei sein. Sie unterstützen die Anliegen der Verantwortlichen der Bezirksgerichte.

Ministerium beschwichtigt

Die Justizministerin selbst hat bislang nicht geantwortet, den STANDARD ließ das Ministerium Ende Dezember wissen, es sei sich der "herausfordernden Personalsituation an den Wiener Bezirksgerichten" bewusst, man setze laufend Verbesserungsmaßnahmen. Geplant sei etwa eine österreichweite Recruiting-Kampagne, in deren Rahmen in Social Media, in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Kino um Leute geworben werden soll. (Renate Graber, 12.1.2023)