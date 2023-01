Zu den Forderungen von Klimaaktivistinnen zählt die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 Stundenkilometer. Was spricht dafür und was dagegen?

Tag für Tag schlagen sie derzeit in Wien zu: die Aktivistinnen und Klimakleber der Letzten Generation. Am Mittwoch legten sie den Frühverkehr am Gürtel lahm – über eine Stunde dauerte es, bis die Polizei die Straßenblockade aufgelöst hatte. Zwölf Personen wurden vorübergehend festgenommen.

Am Mittwochmorgen blockierten die Aktivistinnen und Aktivisten den Wiener Frühverkehr auf dem Gürtel. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Die Aktion, die laut dem Autofahrerklub ÖAMTC in kürzester Zeit einen Stau in beiden Richtungen verursachte, versetzte die Verkehrsteilnehmer zum Teil in Rage. Ein Video zu der Blockade, das auf Twitter verbreitet wurde, zeigt, wie ein Passant die Aktivisten angreift. Die Einsatzkräfte waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht am Ort des Geschehens eingetroffen.

Bereits am Dienstag waren bei einer anderen Klebeaktion Aktivistinnen und Aktivisten in Polizeigewahrsam genommen worden. Doch die möglichen Konsequenzen schrecken sie offenbar nicht davon ab weiterzumachen. "Handschellen und Gefängnis werden uns sicher nicht aufhalten", hieß es in einer Aussendung. "Es geht um unsere Zukunft, es geht darum, dass Menschen in ein paar Jahrzehnten überhaupt noch ein gutes Leben auf dieser Erde haben können."

Gesprächsverweigerung

Der Regierung warfen die Umweltschützenden in einer Aussendung Gesprächsverweigerung vor. Trotz einer desaströsen Treibhausgasbilanz und obwohl sich bereits abzeichne, dass "sämtliche Klimaziele" verfehlt würden, werde über die "einfachsten, billigsten Maßnahmen" wie Tempo 100 auf Autobahnen "nicht einmal diskutiert".

Doch was würde es bringen, die Geschwindigkeit auf den Autobahnen hierzulande zu drosseln? Wie viel Sprit ließe sich damit sparen? Was bedeutet das für den Fahrspaß? Ein Überblick, was für und was gegen Tempo 100 spricht.