Wieder vereint: Neymar und Lionel Messi. Foto: IMAGO/Xinhua

Paris – Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain hat am Mittwochabend in der 18. Runde der Ligue 1 einen 2:0-(1:0)-Heimerfolg gegen Schlusslicht Anger SCO gefeiert. Der argentinische Weltmeister Lionel Messi stand dabei erstmals seit dem Titelgewinn in Katar wieder in der Startelf von PSG und erzielte ein Tor. Die Pariser bauten in der Tabelle ihre Führung auf sechs Zähler aus, da das zweitplatzierte Lens mit ÖFB-Legionär Kevin Danso in Straßburg nur 2:2 (2:2) spielte.

Messi hatte nach dem WM-Triumph Argentiniens Mitte Dezember Sonderurlaub von PSG-Coach Christophe Galtier erhalten und hat erst eine Trainingswoche in Paris in den Beinen. Der 35-Jährige spielte nichtsdestotrotz durch und leitete die frühe Führung mit einem Pass auf Nordi Mukiele ein, der Hugo Ekitike bediente. Der 20-Jährige vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0 (5.). In Hälfte zwei erhöhte dann der Weltmeister höchstpersönlich mit seinem achten Saisontreffer auf 2:0 (72.). Ein Tor von Neymar, der nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder spielte, zählte hingegen wegen Abseits nicht (83.).

Meister PSG hatte vor einer Woche zum Jahresauftakt gegen RC Lens mit 1:3 verloren und damit einiges an Vorsprung eingebüßt. Das wurde nun zumindest teilweise wieder korrigiert. Olympique Marseille festigte Rang drei mit einem 2:0-(1:0)-Sieg in Troyes. (APA; 12.1.2023)