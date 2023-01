Trockene Böden oder Unwetter, die die Ernte vernichten: Die Nahrungsmittelindustrie steht vor vielen Herausforderungen. Investoren könnten hier einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten. Foto: Imago Images / Ralph Peters

Die Ernährung ist ein sehr sensibles Thema geworden. Der Konsum von Fleisch etwa ist hoch umstritten, weil Kühe einen hohen Methan-Ausstoß verursachen. Zudem werden Nutztiere auf engem Raum gehalten, immer wieder tauchen Videos oder Bilder auf von Ställen, in denen katastrophale Zustände herrschen. Für die Ernährung der Tiere werden Regenwälder abgeholzt, um Soja anzubauen. Die "grüne Lunge" der Erde wird damit immer kleiner.

Verschiedene Foodtrends werfen einen Scheinwerfer auf das Problem der Ernährung. Vegetarier, Veganer, Frutarier – Mischformen. Viele Menschen versuchen, ihren Weg zu finden, um durch ihre Ernährung die Welt weniger zu schädigen. In die Debatte gehören aber noch andere Fakten oder Probleme. Etwa die Unterernährung in weiten Teilen der Welt, das Wegwerfen noch brauchbarer Lebensmittel in entwickelten Gesellschaften oder die permanente Verfügbarkeit etwa von Sommerfrüchten im Winter oder Garnelen ganzjährig im Supermarkt. Es ist – um es einfach zu sagen – vieles aus dem Gleichgewicht.

Trend und Hoffnung

Die Welt nachhaltiger zu gestalten liegt aber auch im Trend der Zeit. Der Klimawandel zeigt uns, dass sich die Erde verändert. Weniger Wasser in Europa, trockenere Böden oder die Zunahme von Unwettern, die Ernten zerstören, gehören zur Lebensrealität. Doch rein biologische Landwirtschaft kostet viel Geld. Der Output ist oftmals geringer, die Produkte teurer. Ein Umstand, der weder Bauern noch Konsumenten im großen Stil gefällt.

Ernährung und Umstrukturierung der Nahrungsmittelsysteme sind auch für Investoren ein Thema geworden. Nachhaltige Investments spielen auch in diesen Sektor hinein. Der russische Krieg gegen die Ukraine etwa hat auch gezeigt, wie sehr große Teile der Welt von ukrainischem Weizen oder dem billigen Hühnerfleisch abhängig sind.

Zeichen der Zeit

Die Notwendigkeit einer Transformation des globalen Nahrungsmittelsystems wird durch solche Krisen noch offensichtlicher, heißt es im Strategie-Paper von Invesco "From Sustenance to Sustainability". Investoren seien demnach gut aufgestellt, "um eine epochale Transformation des bestehenden Systems mit seinen gravierenden Defiziten und katastrophalen Umweltauswirkungen voranzutreiben". Da dieses Thema eine Vielzahl von Unterthemen mit SDG-Bezug umfasst, könnten Investoren mit ihren Anlagegeldern einen Beitrag leisten, heißt es. SDG steht für Sustainable Development Goals – gemeint sind die 17 Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltigere Entwicklung auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene.

"Entweder wir sind Teil der Lösung, oder wir bleiben Teil des Problems", sagt Henning Stein, Global Head of Thought Leadership and Market Strategy von Invesco und Co-Autor des Papers. So ist die Viehzucht für mehr als 14 Prozent aller anthropogenen Treibhausgasemissionen verantwortlich und beansprucht fast 80 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche, obwohl sie weniger als 20 Prozent des weltweiten Kalorienbedarfs deckt. "Gleichzeitig nimmt die kollektive Sorge um die Zukunft unseres Planeten und die Bereitschaft, etwas zur Sicherung dieser Zukunft zu tun, zu", sagt Stein.

Den Umbau finanzieren

Ein Umbau geht jedoch weder rasch noch billig vonstatten. Bis 2050 wird die notwendige Transformation des Nahrungsmittelsystems Investments in der Höhe von 20 bis 30 Billionen US-Dollar erfordern, heißt es in der Invesco-Analyse. Geschafft werden könne dies nur, indem Investoren die Transformation mitfinanzieren – etwa indem vor allem institutionelle Investoren verstärkt Unternehmen in ihre Portfolios nehmen, die an diesem Umbau beteiligt sind. "Schon jetzt finden sich über Länder, Branchen und Anlageklassen hinweg attraktive Anlagemöglichkeiten inner- und außerhalb des Lebensmittel- und Agrarsektors", sagt Stein.

Die Invesco-Experten erwarten, dass viele notwendige Innovationen zu einem großen Teil von jüngeren Unternehmen ausgehen werden. Das Ausmaß der Herausforderung mache es aber unerlässlich, dass große Konzerne mitziehen. Nötig sei hier vor allem der kritische Dialog von Investoren mit dem Management der Unternehmen. Erreicht werden müsse, dass Konzerne entlang der Wertschöpfungskette des Nahrungsmittelsystems ein besseres Verständnis für komplexe Wirkungsgefüge entwickeln und ihre Prozesse ändern. "Dann wäre ein erster Schritt geschafft", sagt Stein. (Bettina Pfluger, 12.1.2023)