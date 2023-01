[Klimaaktivismus] Letzte Generation: Schüttelstraße an zwei Stellen blockiert

[Eröffnung nach Umbau] Die Wiederbelebung des Parlaments: Ein Streifzug durch die aufpolierten Hallen

[Analyse] Strengere Strafe drohen: Irans Regime nimmt neuen Anlauf bei Hijab-Disziplin

[TV-Tagebuch] "Das ist nicht zum Lachen": Kanzler Nehammer schießt in der "ZiB 2" scharf gegen Martin Thür

[Notstand in der Justiz] Akuter Personalmangel: Krisengipfel für Bezirksgerichte in Wien

[Krieg] Wirtschaftshistoriker Tooze: "Ohne westliche Hilfe wäre die Ukraine nicht lebensfähig"

[Keine zweite Kassa] Kassa zum Tratschen: Niederländischer Supermarkt hat extralangsame Kassaschlange

[Web] Apple verdient dank Privatsphäre-Features Milliarden mit personalisierter Werbung

[Wetter] Von Westen her ziehen mehr und mehr Wolken der nächsten Störung auf und am Nachmittag muss auch wieder mit etwas Regen gerechnet werden, Schnee fällt erst oberhalb von 1000 bis 1500m Höhe. Im Osten und Süden hingegen verläuft der Tag großteils sonnig, am Nachmittag breiten sich die Wolken aber auch hierher aus. Der Wind weht generell schwach aus südlichen Richtungen. Nachmittagstemperaturen 4 bis 11 Grad.



[Zum Tag] 1868: Amariah Hills erhält das erste US-Patent für einen Rollen-Rasenmäher.