Da die digitale Vignette laut Asfinag-Aussendung erst am 18. Tag nach dem Onlinekauf gültig ist, sollte diese am Samstag gekauft werden

Die Vignette kann unter anderem online, an den Mautstellen oder an Tankstellen gekauft werden. Foto: imago images/Sven Simon/FrankHoermann/SVEN SIMON

Wien – Die Autobahnjahresvignette 2022 ist noch bis Ende Jänner gültig. Wer sich 2023 für die digitale Variante entscheidet, muss diese bis Samstag kaufen, damit sie ab 1. Februar aktiviert ist. Daran erinnerte der Autobahnbetreiber Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung. Das liege an der Konsumentenschutzfrist, die digitale Vignette ist nämlich erst am 18. Tag nach dem Onlinekauf gültig. Die Klebevignette – für 2023 purpurfarben – gilt dagegen ab dem Anbringen am Fahrzeug.

2,9 Millionen Jahresvignetten sind bereits digital, das ist ein Anteil von 67 Prozent aller Jahresvignetten, wurde betont. Die digitale Jahresvignette 2023 ist online im Asfinag-Shop und über die Asfinag-App erhältlich. Ebenso gibt es sie an den Mautstellen, an vielen Trafiken und Tankstellen, bei Automobilklubs sowie über Verkaufsautomaten an wichtigen Verkehrspunkten. Die Jahresvignette für Pkws kostet nach der Anpassung um den Verbraucherpreisindex heuer 96,40 Euro, jene für Motorräder 38,20 Euro. (APA, 12.1.2023)