Der US-amerikanische Sänger, Gitarrist, Komponist, Schlagzeuger und Schauspieler Iggy Pop, der mit bürgerlichem Namen James Newell Osterberg heißt, blickt auf bewegte Jahrzehnte in der Musikindustrie zurück. In Sachen Punkrock gilt er als Wegbereiter, der seit den sechziger Jahren zunächst mit seiner Band The Stooges, inzwischen auf Solopfaden sehr umtriebig war und ist.

Kraftvoll wie eh und je: "Rock Iguana" Iggy Pop. Foto: APA/AFP/VALERY HACHE

Drogen- und Alkoholeskapaden gehörten lange Jahre zu seinem Image, ebenso wie die bis heute zu erlebende exzessive Bühnenpräsenz bei Konzerten. Seine körperliche Angeschlagenheit in Form von Hüftleiden und Knieproblemen tut den energetischen und dynamischen Auftritten des fast ausschließlich mit nacktem Oberkörper performenden Künstlers keinen Abbruch.

Altbekanntes und neue Töne von Iggy Pop



Zu den bekanntesten Iggy-Pop-Songs gehören "I Wanna Be Your Dog", "Search And Destroy", "Gimme Danger", das durch David Bowie später bekannter gewordene "China Girl", "Lust For Life", "The Passenger", "Nightclubbing", "Real Wild Child (Wild One)", "Candy" und "I Wanna Be Your Slave", um nur einige zu nennen. Mit "Every Loser" legte der 75-Jährige nun Anfang dieses Jahres ein neues, sein bereits 19. Studioalbum vor. Tatkräftige Unterstützung kam dabei von Gästen wie Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers am Schlagzeug und Duff McKagan von Guns n' Roses am Bass.

(Daniela Herger, 17.1.2023)