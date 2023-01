USA Florida: Refugium für Bolsonaro und Trump

Den früheren US-Präsidenten Donald Trump und Brasiliens Ex-Staatschef Jair Bolsonaro trennt politisch wenig – nun wohnen beide Polit-Rentner auch noch in Florida. Über ein Treffen in jüngster Zeit ist allerdings nichts bekannt. Außerdem will Bolsonaro offenbar bald wieder nach Brasilien zurückkehren