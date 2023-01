Nominierung

"Nachtkritik"-Theatertreffen 2023: Fünf österreichische Produktionen dabei

"Adern" und "Zwiegespräch" am Akademietheater, "Faarm Animaal" am Schauspielhaus Wien, "Heimweh" am WUK und "Verrückt nach Trost" von den Salzburger Festspielen