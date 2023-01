100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen künftig Pakete verladen, wo aktuell noch Kürbisse wachsen. Unmittelbare Anrainer nennen das Projekt eine "Katastrophe". Foto: APA/AFP/ANP/PHIL NIJHUIS

St. Valentin – "Also, a klans Würschtlstandl wird des net" – der ältere Herr blickt sichtlich verärgert auf die große Leinwand, die an diesem Abend den Saal im Gasthaus Wallner in St. Valentin ziert. Und auch wenn auf der Luftaufnahme maximal die farblich umrandeten Umrisse eines möglichen Gebäudekomplexes zu sehen sind, muss man dem Mann recht geben: Eine lukullischer Nahversorger im Kleinformat soll auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände in Autobahnnähe tatsächlich nicht entstehen. Vielmehr hat sich der Handelsriese Amazon bei der Standortwahl seines sechsten Verteilerzentrums für St. Valentin entschieden.

Dort, wo heute noch Kürbisse wachsen, sollen künftig 100 Mitarbeiter die Packerln schupfen. Laut Amazon seien "200 bis 400 Ausfahrten" durch die Zusteller täglich geplant. 5.200 Quadratmeter groß soll allein das Gebäude werden. Dazu kommen 105 Parkplätze für Mitarbeiter und ein Parkdeck mit Stellplätzen für 362 Lieferwagen.

Unbeliebte Pläne

Der Wille des Konzerns trifft, ähnlich wie bei anderen Amazon-Bauprojekten, auch im Bezirk Amstetten auf den Unwillen der Bevölkerung. Für viele passt auf die Ausbaupläne nur ein "Rücksendeetikett".

"Danke für das Angebot, brauchen wir aber sicher nicht", scheint auch der Tenor bei der Informationsveranstaltung am Mittwochabend im örtlichen Gasthaus zu sein. Rund 100 Besucher sind der Einladung der jüngst gegründeten Bürgerinitiative "Nein zum geplanten Amazon-Verteilerzentrum in St. Valentin" gefolgt. Zu bewerben gilt es vor allem auch eine im Oktober gestartete Onlinepetition. 1.351 Gegner haben aktuell bereits gegen das geplante Verteilerzentrum in Neu-Thurnsdorf unterschrieben.

Verkehrsprobleme

Es sind mehrere Punkte, die den Gegnern ein Dorn im Auge sind: die großflächige Bodenversiegelung, das erhöhte Verkehrsaufkommen, die Arbeitsbedingungen im Unternehmen. Initiatorin Susanne Webersdorfer zieht daher ein klares Fazit: "So ein Unternehmen passt nicht zu uns. Wir brauchen Amazon weder in St. Valentin noch sonst wo in Österreich. Wir haben es in der Hand, wenn der Bezos keinen Grund von uns kriegt, dann kann er hüpfen wir ein Rumpelstilzchen." Der Beifall ist der engagierten Kindergärtnerin damit sicher. Zurufe wie "Wir brauchen nix Amerikanisches" oder "I kauf mei Waschmaschin im Ort" folgen.

Doch am grünen Tisch ist das Projekt schon weit gediehen. Das Areal, aktuell gewidmet als Betriebsbaugebiet versehen mit dem Zusatz emissionsarme Betriebserweiterung, teilen sich derzeit vier Besitzer: Ein Teil gehört der örtlichen Pfarre, ein Teil einem Gemeinderat, hinzu kommen eine Privatperson als Besitzer und ein Grundstück im Eigentum der Stadtgemeinde. Widerstand kommt derzeit nur aus der klerikalen Ecke.

Die Pfarre St. Valentin will das Grundstück nicht verkaufen. Göttliche Unterstützung kommt dafür aus der irdischen Chefetage. "Ich hätte größte Bedenken, wertvolle Ackerböden für so ein Projekt aufzugeben", stellte der St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz zuletzt klar. Vonseiten des Projektbetreibers reagierte man gelassen und merkte an, auch auf das besagte Grundstück verzichten zu können.

Bürger "blunzenwurscht"

Für die unmittelbaren Anrainer bleiben die Amazon-Pläne dennoch eine "Katastrophe". Sie hätte "das gesamte Geld in den Umbau von Opas Haus gesteckt", tut eine junge Mutter verzweifelt kund. "Und künftig ist dass nix mehr wert. Wer will denn in einem Industriegebiet leben?"

"Mir tut die Stadt nicht gut, ich hab mich aufs Land gefreut, auf den Geruch des Kuhmistes. Aber diese Verstädterung macht mich traurig. Ich bin nach St. Valentin gezogen, weil ich in die Natur wollte", setzt eine Anrainerin nach. Gefolgt von einem wütenden Pensionisten: "Wir haben immer weniger Grünräume. Wenn ich ein Reh wäre, würde ich mich am Gemeindeamt anpicken. Amazon hat null Beziehung zu St. Valentin. Denen sind die Bürger blunzenwurscht." Aber man müsse sich eben auch "selber bei der Nase nehmen" und "nicht jeden Schas im Internet kaufen".

Viel Hoffnung lastet übrigens jetzt auf der Gemeinde. Denn für die Realisierung braucht es in drei Punkten eine Zustimmung des Gemeinderates: beim Grundverkauf, bei der Änderung der künftigen Bauhöhe und betreffend die Emissionsregelung. Zumindest im Vorjahr war die Haltung im Gemeindeamt klar: Die grundsätzliche Entscheidung über eine Ansiedlung fiel noch im September mehrheitlich für das Projekt aus. Unter den 31 anwesenden Gemeinderäten und Gemeinderätinnen gab es 18 Ja- und 13 Nein-Stimmen. (Markus Rohrhofer aus St. Valentin, 13.1.2023)