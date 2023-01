Medienministerin Susanne Raab hat dank neuer Filmförderung "Grund zur Freude". Foto: APA/Hans Klaus Techt

Dem weltweiten Streamingboom hat Österreich bisher eher von außen zugesehen, ein neues Fördergesetz soll das ändern. Ein neues Anreizmodell soll sowohl internationale Produktionen nach Österreich locken als auch heimische Produktionen fürs Ausland interessanter machen.

Den nötigen Startschub soll eine zweitägige Veranstaltung der Wirtschaftskammer bringen, auf der sich am Donnerstag und am Freitag Menschen aus Produktion und Kreation zum Austausch treffen, um Positionen abzustecken, begleitet von reichlich Vorschusslorbeeren von Politik, Wirtschaft und Filmschaffenden.

Zusätzlicher Umsatz von 250 Millionen Euro

Es geht um viel Geld. Laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) soll das Anreizmodell bis zu 80 Millionen Euro jährlich zusätzlich an Bundesmitteln ausschütten. Im Moment macht die Branche 2,5 Milliarden Euro Jahresumsatz. Filmproduzent Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des WKÖ-Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft der Grünen Wirtschaft, sieht in dem Modell einen "Gamechanger". Er rechnet mit einem zusätzlichen Umsatz von rund 250 Millionen Euro. Von einer Steigerung geht Dumreicher-Ivanceanu auch bei der Wertschöpfung aus. Diese betrug 2019 eine Milliarde Euro. Zehn Prozent mehr erwartet Dumreicher-Ivanceanu in den ersten beiden Jahren, langfristig mehr. Rund 7.000 Personen haben bereits seit Einführung des Fördermodells Beschäftigung gefunden. 4.000 zusätzliche Jobs könnten jährlich entstehen.

Basierend auf einem Kriterienkatalog gibt es einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von bis zu 35 Prozent jener Kosten, die in Österreich im Zuge der Filmproduktion getätigt wurden. Fünf Prozent davon gibt es bei Einhaltung von "Green-Producing-Kriterien". Ebenso gefördert wird ein höherer Frauenanteil bei Produktionen. Die Maximalhöhe liegt bei 7,5 Millionen Euro für Serien. Fünf Millionen Euro können pro Film zugeschossen werden und stehen Produktionen ohne Gesamtdeckelung der Fördermittel zur Verfügung.

"Internationale Produktionen sind auf der Suche nach den besten Produktionsbedingungen", sagt Kocher. "Viele Großprojekte scheiterten bisher daran, dass Nachbarländer attraktive Förderungen boten. Österreichische Kulissen wurden teils im Ausland nachgebaut." Damit soll jetzt Schluss sein. Dafür soll nicht zuletzt ein neues Filmstudio sorgen, das Ende 2023 seinen Betrieb aufnimmt.

International konkurrenzfähig bleiben

Auf "viele neue tolle Produktionen" freut sich ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und nutzt die Plattform für die eigene Agenda Richtung Medienministerin Susanne Raab (ÖVP): "Streaming ist für den ORF in Zukunft ein ganz wichtiges Thema, um international konkurrenzfähig zu bleiben." Ein neues ORF-Gesetz soll mehr Möglichkeiten für digitale Ausspielungen geben. Zudem sieht sich das Unternehmen mit einem Sparbudget konfrontiert.

Laut Prognose tut sich ab 2023 eine Finanzierungslücke von 70 Millionen Euro auf, die sich bis 2026 auf 130 Millionen Euro auswachsen könnte – wenn die anstehende Neuregelung der GIS dem ORF nicht mehr als die 2022 eingenommenen 662 Millionen Euro und die für 2023 geplanten 676 Millionen bringt. Raab richtete Weißmann zuletzt über Medien begrenzte Bereitschaft für Unterstützung aus. Davon kann zumindest an diesem Tag am Podium keine Rede sein.

Jetzt geht es an die Umsetzung

"Überhaupt keinen Widerspruch" erhebt Raab in Richtung Weißmann. "Es braucht Digitalisierung im ORF, weil wir sonst die Jugend verlieren", sagt Raab, "heute ist ein Grund zur Freude. Die Fakten und Gesetze liegen am Tisch, jetzt geht es an die Umsetzung." Genau daran könnte es allerdings hapern. So wie überall leidet auch die Filmbranche unter Teuerung und Personalmangel. Viel mehr als vage Zukunftsversprechen ist vorerst nicht am Tapet. Kunststaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne): "Es geht um internationale Produktionen, aber auch um österreichische Filme, Fernsehfilme und um Serien, es geht um die Filmwirtschaft und darum, dass das künstlerische Filmschaffen sich gut weiterentwickeln kann." Ein Anfang ist gesetzt. (prie, 12.1.2023)