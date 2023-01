Die Halbinsel von Monterey droht vom Rest des Bundesstaates abgeschnitten zu werden, am Wochenende wird ein Sturm im US-Bundesstaat erwartet

Auch am Donnerstag warnte der Wetterdienst vor Starkregen im Norden Kaliforniens. Foto: REUTERS/CARLOS BARRIA

San Francisco – Heftiger Regen verursacht weiterhin schwere Überschwemmungen im US-Staat Kalifornien. Die südlich von San Francisco gelegene Halbinsel von Monterey könnte zum Teil vom Rest des Bundesstaates abgeschnitten werden, warnte Sheriff Tina Nieto am Mittwoch (Ortszeit) in einer Pressekonferenz. Die Behörden forderten außerdem Bewohner der niedrig gelegenen Gebiete am Fluss Salinas zum Verlassen des betroffenen Gebiets auf.

Dritte Woche schwerer Winterstürme

"Einige der Straßen werden gesperrt sein, und Sie könnten auf der einen oder anderen Seite festsitzen", sagte der Sheriff mit Blick auf die Halbinsel. Einsatzkräfte suchen unterdessen seit Montag nach einem fünf Jahre alten Buben. Hochwasser hatte das Auto von dessen Familie mitgerissen, berichtete der US-Sender CNN.

Das Bild vom 9. Jänner zeigt eine überflutete Straße in Santa Barbara in Kalifornien. Foto: REUTERS/ERICA URECH

Kalifornien erlebt derzeit eine dritte Woche schwerer Winterstürme mit starkem Regen, heftigen Winden, Schlammlawinen und Überschwemmungen. Medienberichten zufolge haben die anhaltenden Stürme bisher mindestens 18 Menschen das Leben gekostet. Wichtige Straßen wurden schwer beschädigt, es kommt zu Stromausfällen. Der Wetterdienst warnte am Donnerstag vor Starkregen im Norden Kaliforniens. Für das Wochenende wird ein Sturm erwartet. (APA, 12.1.2023)