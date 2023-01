Nachdem sich der Vorfall während Abbauarbeiten in einer Tiefe von rund 1.100 Metern ereignet hat, soll nun eine Untersuchungskommission die Ursache klären

Der Steinkohleabbau in Tschechien wurde bis mindestens Ende 2025 verlängert. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Karvina – Bei einem Grubenunglück im Osten Tschechiens ist ein Bergmann getötet worden. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor soll es in der Steinkohlegrube CSM-Süd zu einer Erschütterung gekommen sein. Der Vorfall ereignete sich während Abbauarbeiten in einer Tiefe von rund 1.100 Metern. Eine Untersuchungskommission wurde eingesetzt, um die genaue Ursache zu klären.

Vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise hat die tschechische Regierung den Steinkohleabbau bis mindestens Ende 2025 verlängert. Er sollte ursprünglich bereits im vorigen Jahr eingestellt werden. Das Förderunternehmen OKD ist nach einer früheren Privatisierung seit 2018 wieder vollständig im Staatsbesitz. Das Bergwerk CSM-Süd liegt unweit der Industriestadt Karvina, rund 300 Kilometer östlich von Prag. (APA, 12.01.2023)