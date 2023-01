19.40 REPORTAGE

Re: Klima ahoi – Wie Schiffe sauberer werden Die Reportage begleitet Kapitän Andreas Lackner auf seinem segelnden Frachtschiff Tres Hombres und stellt Innovationen in der emissionsarmen Schifffahrt aus Ostfriesland und Skandinavien vor. Bis 20.15, Arte

20.15 GANGSTERFILM

Departed – Unter Feinden (USA/HK 2006, Martin Scorsese) Für ein Remake des Hongkong-Thrillers Infernal Affairs kehrte Martin Scorsese in die Mafiawelt zurück. Es entspinnt sich ein fulminantes Katz-und-Maus-Spiel mit Jack Nicholson, Matt Damon und Leonardo DiCaprio.

Bis 23.10, RTL 2

21.50 MUSIKDOKUS

Classic Albums – Amy Winehouse: "Back to Black" (GB 2018, Jeremy Marre) Doku über die Entstehung jenes Albums, mit dem sich die britische Sängerin und Songwriterin über Nacht ins popkulturelle Gedächtnis eingeschrieben hat: Back to Black. Im Anschluss daran ist der Konzertfilm Live at Shepherd’s Bush aus dem Jahr 2007 zu sehen. Bis 22.50, Arte

2006 schaffte Amy Winehouse mit dem Album"Back to Black" den Durchbruch. "Classic Albums" auf Arte (21.50 Uhr) zeichnet die Entstehung nach. Foto: Courtesy of Mercury Studio

22.15 TARANTINO

Inglourious Basterds (USA 2009, Quentin Tarantino) Eine jüdische Spezialeinheit der US-Armee räumt im besetzten Frankreich mit den Nazis auf. Die famose Rachefantasie von Quentin Tarantino war die erste oscarprämierte Zusammenarbeit des Regisseurs mit Christoph Waltz.

Bis 1.25, Vox

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Expedition Petra – Wüstenstadt im Fels Die Wüstenstadt Petra im heutigen Jordanien, einst Hauptstadt des Nabatäer-Reichs, fasziniert seit ihrer Wiederentdeckung 1812 Archäologinnen, Literaten und Millionen Touristen. Bis 23.20, ORF 2

23.30 WESTERN

Ein Fremder ohne Namen (High Plains Drifter, USA 1973, Clint Eastwood) Die Bewohner eines Dorfes heuern einen mysteriösen, treffsicheren Fremden auf der Durchreise an, um sie vor Banditen zu beschützen. In seiner ersten Westernregie führt Clint Eastwood seine mit Sergio Leone entwickelte Figur einer sarkastischen Überhöhung zu, zugleich Abrechnung und Huldigung. Bis 1.10, BR