Irgendwer hat Nehammer gesagt, er soll Thürs Integrität in Frage stellen

"Auf jeden Fall ist das wieder einmal eine Interpretation, wie das ein ORF-Moderator sieht."

"Hab ich nie gesagt, Herr Bundeskanzler."

"Sie können ruhig dazu stehen!"

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Foto: ORF

Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder war Karl Nehammer an diesem Abend in der ZiB 2 sozusagen naturtrüb schlecht aufgelegt – oder, die wahrscheinlichere Version, irgendjemand mit dem Beruf "Kommunikationschef" und dem Namen Gerald Fleischmann hat dem Kanzler gesagt: "Du musst diesen frechen Kerlen von der ZiB 2 von Anfang den Herrn zeigen; dass du dir nichts gefallen lässt. Fahr dem Thür gleich mit dem Stellwagen ins Gesicht, stell seine Rolle als kritischer Journalist infrage. Das kommt bei den Zuschauern, vor allem unserer braven ÖVP-Klientel, gut an!"

Und so leitete der Kanzler das Interview gleich mit einem "Grüß Gott!!!" ein, das wie ein akustischer Fehdehandschuh klang.

Nun kann man manchmal über die Art der Fragestellung der ZiB2-Moderatoren diskutieren. Aber generell ist die ZiB 2 eine der wenigen kritischen politischen Sendungen des ORF. Und im Hintergrund läuft der Versuch der schlingernden Kanzlerpartei, den ORF in den Griff zu bekommen. Hauptsächlich übers Geld, aber eben auch mit einer Taktik, die die Integrität der fragenden Journalisten in Zweifel zieht. Passt zur allgemein erhöhten Reizbarkeit – aber auch zur Souveränität eines Kanzlers? (Hans Rauscher, 12.1.2023)