Die Dokumentenfunde bringen Biden in eine unangenehme Lage. Foto: imago / Andrew Harrer

Washington/Wilmington – In den USA soll ein unabhängiger Sonderermittler die Funde von geheimen Dokumenten in privaten Räumlichkeiten von Präsident Joe Biden untersuchen. Das gab Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat am Donnerstag bekannt Die Anwälte Bidens hatten wenige Stunden zuvor eingeräumt, eine "geringe Zahl" an geheimen Dokumenten in der Garage seines Hauses in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware gefunden zu haben. Ein einzelnes Dokument sei zudem in einem an die Garage angrenzenden Raum gefunden worden.

In einem weiteren Haus der Bidens in Rehoboth Beach habe man keine Dokumente entdeckt, teilte Bidens Rechtsberater Richard Sauber mit. Biden selbst habe nichts von der Existenz der Dokumente gewusst und wisse auch nichts über ihren Inhalt, hieß es. Die Biden-Administration kooperiere vollständig, um sicherzustellen, dass die Unterlagen entsprechend behandelt würden. Die Untersuchungen in dem Fall sollen von dem Juristen Robert Hur geleitet werden.

Vor seinem Statement am Donnerstagnachmittag (Ortszeit), nichts über die Dokumente gewusst zu haben, hatte Biden selbst hat deren Aufbewahrung in seiner Garage verteidigt. "Meine Corvette ist in einer abgeschlossenen Garage", sagte Biden am Donnerstag auf den Fund angesprochen. Es sei also nicht so, als hätten die Unterlagen auf der Straße gelegen.



Die Menschen wüssten, dass er den Umgang mit geheimen Regierungsunterlagen ernst nehme. Der 80-Jährige hielt wenige Minuten, nachdem der zweite Fund bekannt geworden war, eine kurze Ansprache zur Inflation – wurde aber von der anwesenden Presse im Anschluss sofort zu den Geheimdokumenten befragt.

Robert Hur soll die Ermittlungen leiten. Foto: AP / Alex Brandon

Erste Funde am Montag

Am Montag wurde öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Biden habe die Räumlichkeiten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis etwa 2020 genutzt, hieß es aus dem Weißen Haus. Seine Anwälte hatten die Dokumente bei der Schließung des Gebäudes entdeckt.

Am Mittwochabend hatten Medien von Funden an einem zweiten Standort berichtet, ohne weitere Details zu nennen.

Dokumente bei Trump

Brisanz erlangen die Funde, weil derzeit das Justizministerium den Umgang des früheren Präsidenten Donald Trump mit geheimen Unterlagen prüft. Im August 2022 waren in seinem Anwesen in Florida bei einer Razzia Tausende Dokumente gefunden worden, von denen einige Hundert als vertraulich eingestufte waren. Die Unterlagen seien alle freigegeben und sicher verwahrt worden, hatte der Republikaner damals erklärt. Trump war mehreren Aufforderungen des Nationalarchivs nicht nachgekommen, die Unterlagen – am Ende insgesamt 15 Kisten – wieder zu übergeben. (Reuters, red, 12.1.2023)