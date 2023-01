Der Duke of Sussex legt in seinem Buch und in Talkshows einen Seelenstriptease hin. Doch was animiert ihn zu so einer öffentlichen Nabelschau? Eine Psychotherapeutin erklärt, warum er im Grunde keine andere Chance hat

In seinem soeben erschienenen Buch "Reserve" erzählt Prinz Harry sein Leben – und präsentiert seine Sicht auf den Konflikt mit dem britischen Königshaus. Foto: APA/dpa/Jens Kalaene

Prinz Harry ist im Interviewmarathon. Mit seinem soeben erschienenen Buch Reserve tourt er durch Talkshows und spricht über intimste Details seines Lebens. In der US-Politsatire-Sendung The Late Show etwa saß er bei Moderator Stephen Colbert auf der Couch und präsentierte sich souverän, reflektiert, soziale Verantwortung wahrnehmend. Gleichzeitig zerrt er intimste Details über seine Familie, sich selbst sowie innerfamiliäre Konflikte ans Licht der Öffentlichkeit. Man fragt sich, warum jemand, der laut eigenen Aussagen so unter den Medien leidet, selbst auch noch dazu beiträgt, Schlagzeilen und Berichterstattung zu befeuern.

VIDEO – Erste Meinungen zu Harrys Biografie in einer Berliner Buchhandlung: "Der muss wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen." DER STANDARD|AFP

"Weil ihm im Grunde gar nichts anderes übrigbleibt", sagt Psychotherapeutin Monika Spiegel, die intensiv zu erfolgreichen, in der Öffentlichkeit stehenden Familien geforscht hat. Denn sein ganzes Leben passiere ohnehin in der Öffentlichkeit, er sei geboren in ein goldenes Gitterbett, bis heute stehen, sobald er sein Haus verlässt, Paparazzi bereit. "Es ist eine Rolle, aus der es kein Entrinnen gibt und mit der man besser oder schlechter umgehen kann. Wenn er selbst der Presse Rede und Antwort steht, kann er Falschaussagen korrigieren und seinen öffentlichen Ruf wiederherstellen. Er macht klar, dass auch er Gefühle hat." Und da bei den Royals – wie es bei Prominenten oft der Fall ist – beide Konfliktparteien in der Öffentlichkeit stehen, bestehe natürlich das Interesse, die öffentliche Meinung auf die eigene Seite zu ziehen, so werte man sich selbst auf, das Gegenüber aber ab.

Psychotherapeutin Monika Spiegel hat intensiv zu erfolgreichen, in der Öffentlichkeit stehenden Familien geforscht. Foto: Hannah Wildner

Lehrbuch für Psychologie

Gleichzeitig ist das, was nun weltweit besprochen wird, ganz normale Familiendynamik, wie aus einem Lehrbuch für Psychologie. Menschen verlieren ihre Eltern, lassen sich scheiden, erleben Kränkungen und Geschwisterkonflikte – nur interessiert das im Normalfall niemanden. Spiegel betont in dem Zusammenhang, dass ein Psychogramm von außen über Prinz Harry, wie es derzeit in vielen Medien verbreitet wird, eine unseriöse und unzulässige Ferndiagnose sei. Doch es sei auch klar, dass die traumatischen Ereignisse in seiner Kindheit nachhaltige Auswirkungen haben.

Die Expertin verweist, bezugnehmend auf die Inhalte des neuen Buchs, auf zwei Dinge: die Geschwisterreihenfolge im Familiensystem und die innere Loyalität eines Kindes mit seiner Mutter. So misst etwa die Individualpsychologie der Geschwisterreihenfolge große Bedeutung bei. Sowohl die Erstgeborenen als auch die Letztgeborenen leisten demnach oft sehr viel für das Familiensystem. Die Ältesten, indem sie Verantwortung für Bestehendes übernehmen, die Jüngsten, indem sie Probleme, die in einem Familiensystem herrschen, aufzeigen. "Harry gilt vielen, je nach Blickwinkel, als schwarzes Schaf der Familie. In Wirklichkeit ist er aber ein weißes Schaf, das Probleme im System aufzeigt und auch heilen will", erklärt Spiegel.

Schutz der Mutter

Seine Mutter Diana, mit der er eine symbiotische Beziehung hatte, ist omnipräsent im Buch. Foto: imago images/UPI Photo

Und er hat wohl eine nahezu symbiotische Beziehung mit seiner Mutter gehabt. Darauf weise auch eine weitere Bedeutung des Originalbuchtitels, Spare, hin. Bei seiner Geburt soll Diana gesagt haben "He is my spare", was in dem Zusammenhang so viel bedeutet wie: "Er ist das, was mir bleibt" – eine Nuance, die in der deutschen Übersetzung "Reserve" nicht mitschwingt. Aus dieser engen Verbindung entstehe wohl das Bedürfnis, den Kampf seiner Mutter weiterzukämpfen, davon zeugt auch Harrys soziales Engagement. Dass er darüber spricht, dass er in Afghanistan Taliban umgebracht hat, erklärt er etwa damit, dass er dadurch helfen möchte, die Selbstmordrate unter Veteranen zu senken.

Gleichzeitig ist die Wahl seiner Gattin genauso so wie die "Flucht" mit seiner Familie aus Großbritannien eine Reinszenierung seiner Kindheitsgeschichte. Dieses psychologische Konzept hat bereits Sigmund Freud in seiner Psychoanalyse erklärt: Wir inszenieren in unseren Beziehungen – in der Liebe, in der Familie, im Arbeitsleben – jene Beziehungsmuster und Konfliktlösungsstrategien wieder, die wir in unserer Kindheit gelernt haben. Ebenso wie Diana ist auch Meghan eine "Außenseiterin", die die gleichen Verfolgungen und Anfeindungen durch die Medien erdulden muss wie seine Mutter. Das Land zu verlassen sei demnach der einzige Schutz, den er ihr bieten kann.

Bleibt die Frage, ob unter solchen Umständen eine Versöhnung, die Harry nach eigenen Aussagen ja anstrebt, überhaupt möglich ist. Das kann nur die Zukunft zeigen. Doch egal, ob sich der Konflikt lösen lässt oder nicht, für den Prinzen gibt es wohl keinen Ausstieg aus dem goldenen Gitterbett. (Pia Kruckenhauser, 13.1.2023)