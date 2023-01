Sie alle wollen die Dschungelkrone und 100.000 Euro. Von links hinten nach rechts vorne: Jolina Mennen, Cosimo Citiolo, Tessa Bergmeier, Jana Urkraft Pallaske, Papis Loveday, Verena Kerth, Lucas Cordalis, Markus Mörl, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Martin Semmelrogge, Gigi Birofio. Djamila Rowe ist nicht abgebildet, sie kam erst in letzter Minute dazu. Foto: RTL

Verstößt das Dschungelcamp gegen die Menschenwürde? Tatsächlich, es gab Zeiten, da wurde dies diskutiert. Aber das ist sehr lange her.

Längst gehört das RTL-Format zum TV-Jahreskreislauf wie der Ostersegen des Papstes oder Sissi-Filme zu Weihnachten.

Im Jänner lässt RTL Maden, Ratten und "Promis" aufeinander los. Zwar gibt es stets frischen Nachschub, aber dieser findet sich über all die Jahre immer wieder in ähnliche Rollen ein.

Und so könnte die Typologie 2023 folgendermaßen aussehen:

Die Campmutti

Eine(r) muss den Laden zusammenhalten. Schauen, dass das Lagerfeuer nicht erlischt, Streit schlichten, sich Geheule über zu viel Cellulitis und zu wenig Liebe anhören. Prädestiniert dafür ist in der neuen Staffel Claudia Effenberg (57), Model, Ehefrau von Ex-Fußballer Stefan Effenberg und nach eigenen Angaben "Löwenmama". Bekannt, weil sie sich mit dem Ex-Gatten Thomas Strunz, ebenfalls ein ehemaliger Fußballer, seit Jahren öffentliche Scharmützel liefert.

Das "Luder"

Die Bezeichnung an sich ist eine Frechheit. Aber man kommt kaum drum herum, denn Djamila Rowe sieht sich selbst als "Mutter aller Luder", auch die Zeit und die Süddeutsche nannten sie schon "Botschaftsluder". Angeblich hat die 55-Jährige vor 20 Jahren was mit dem Schweizer Ex-Botschafter in Berlin, Thomas Borer, gehabt.

Der Veteran

Zwischen Youtubern und Influencerinnen braucht es auch Vertreter der alten Schule, schließlich will RTL nicht ausschließlich die Jungen ansprechen. Und außerdem heizen Generationenkonflikte die Stimmung an.

Im Idealfall ist der oder die "Alte" im Dschungel auch noch exaltiert. Eine solche Kombination bot schon der österreichische Altmime Helmut Berger 2013 oder 2014 der Schauspieler Winfried Glatzeder, der heftig mit der Österreicherin Larissa Marolt aneinandergeriet.

Diesbezüglich könnte man ab Freitag auf Martin Semmelrogge (67) setzen – wenn er denn nun ins Camp einzieht. Das wusste RTL am Donnerstag selbst noch nicht, da es Probleme mit dem Einreisevisum gab. Der Schauspieler (Das Boot, Schindlers Liste) hätte auf jeden Fall allerhand zu erzählen. Er saß schon wegen Fahrens ohne Führerschein im Gefängnis.

Die Nackte

Irgendwer zieht sich immer aus. Dafür sorgt eine enge Beziehung zwischen Dschungel und Playboy. Im Shop des Magazins kann man "die 27 schönsten Dschungel-Camperinnen aus 15 Staffeln Dschungelcamp" erwerben.

Aktuell legte Cecilia Asoro ihre Kleidung ab. Die 26-jährige Reality-TV-Teilnehmerin ist auf dem Februar-Cover und will sich im Urwald "real" geben. Dank der stets gut informierten Bild-Zeitung weiß man auch, was sie in den Dschungel mitnimmt: Feuchttücher, weil sie ohne diese "nicht auf Toilette kann". Dann wäre das auch geklärt.

Der fesche Bursch

Im Idealfall gibt es eine Lovestory am Lagerfeuer. Dazu braucht es natürlich Männer, die absolut von sich überzeugt und nicht schüchtern sind. Im Angebot 2023: Entertainer Cosimo Citiolo (41) und Reality-TV-Teilnehmer Gigi Birofio (23).

Beide haben italienische Wurzeln, viele Tattoos am trainierten Körper und keinen Mangel an Selbstbewusstsein. Citiolo, der aus Stuttgart stammt, nennt sich selbst der "Checker vom Neckar". Birofio prahlt, problemlos auch einen Tiger oder Buckelwal auseinandernehmen zu können. Er wollte zunächst der Erste sein, der Sex im Camp hat. Doch dann verwarf er den Plan wieder, weil die hygienischen Bedingungen dort ja doch nicht die allerbesten sind.

Beide räumten auch freimütig ein, warum sie sich auf die harten Pritschen legen und wenn nötig zwei Wochen lang von Reis und Bohnen ernähren wollen: des Geldes wegen.

Der Paradiesvogel

Natürlich wollen alle sehen, wie die Masken fallen, wie erst Tränen und dann Make-up fließen. Als Objekte zur Begutachtung eigneten sich weiland Designer Harald Glööckler und Dragqueen Olivia Jones.

So bunt schaut heuer äußerlich niemand aus, als Hingucker könnte sich aber die Schauspielerin Jana Pallaske (43) erweisen. Sie nennt sich "Urkraft", lebt in einem "Feenbaumhaus" in Asien und bietet ihre Dienste als Schamanin an. Das ist nach tagelangem Zuckerentzug möglicherweise auch im Dschungelcamp nicht von Nachteil.

Der/die Ösi

Helmut Berger war drin, Larissa Marolt, auch Sonja Kirchberger und Christina "Mausi" Lugner. Man will schließlich auch die Österreicherinnen und Österreicher bei Laune und vor den Fernsehern halten. Doch leider – 2023 ist niemand aus Österreich dabei. Dabei gäbe es auch dort so viele Kandidaten, die das Format bereichern könnten. (Birgit Baumann, 13.1.2023)