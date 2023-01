Am Vorabend war Alejandra Guajardo noch im Abendkleid aufgetreten. Foto: AP/Gerald Herbert

Die Währungspolitik von El Salvador rund um die Adaptierung des Bitcoin hatte in den vergangenen Monaten immer wieder polarisiert – und nun hat auch Alejandra Guajardo, die amtierende Miss El Salvador, das Thema genutzt, um bei der jüngsten "Miss Universe"-Gala für Aufsehen zu sorgen: Sie ließ sich kurzerhand als eine Ansammlung verschiedener Währungen verkleiden, welche der Staat im Lauf seiner Geschichte adaptiert hatte, inklusive des Bitcoin.

"Man braucht keine Schärpe, um als Geld herumzugehen" (engl.: "You don't need a sash to walk around dressed as cash"), kommentierte der Moderator mit einem eher schlecht als recht gelungenen Wortspiel. Die gesamte Gala kann auf dem offiziellen "Miss Universe"-Account verfolgt werden.

Miss Universe

El Salvador: Die Bitcoin-Nation

El Salvador hatte den Bitcoin im Jahr 2021 als Landeswährung adaptiert und gilt somit weltweit als Pioniernation in diesem Bereich. Doch Skepsis gegenüber dem Vorhaben ist weitverbreitet – nicht zuletzt aufgrund der im Vorjahr massiv eingebrochenen Kurse. (red, 12.1.2023)