Weißmann und Raab bei Tagung zu Filmwirtschaft und Fördermodell; Fernsehbetrügerin in "Wanna Marchi" auf Netflix, US-Einschaltquoten bei Golden Globes eingebrochen

Schenkten sich nichts: Kanzler Nehammer war Mittwochabend zu Gast bei Martin Thür in der "ZiB 2". Foto: Screenshot, ORF-TVThek

Hier kommen die Mediennews von heute:

Ein Interview "wie ein Boxkampf": Wie Kommunikationsexpertinnen das "ZiB 2"-Gespräch einschätzen – Das emotionale "ZiB 2"-Gespräch mit Moderator Martin Thür und Bundeskanzler Karl Nehammer sorgt für Wirbel – Mit TV-Tagebuch: "Das ist nicht zum Lachen": Kanzler Nehammer schießt in der "ZiB 2" scharf gegen Martin Thür

"Spardiktat" und neue GIS: "Entscheidungsjahr" für die ORF-Führung – ORF-Chef Roland Weißmann steht vor massiven Herausforderungen. Der rote Stiftungsrat Heinz Lederer spricht schon von "personellen Konsequenzen"



Tagung: Viele tolle neue Produktionen" durch neues Filmfördermodell – Branchentreff bei Cimix-Konferenz: Fördermodell soll heimische Filmwirtschaft stärken, zusätzlich 4.000 Arbeitsplätze schaffen

Dokuserie "Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin" auf Netflix: Spiel mir das Lied vom Teleshopping – Die vierteilige Serie mit formidablem Soundtrack führt in die wahnwitzige Welt der italienischen Teleshopping-Kanäle

Preise: US-Einschaltquoten bei Golden Globes dramatisch eingebrochen – Die Verleihung wurde nur von 6,3 Millionen Zuschauern verfolgt worden – ein negativer Rekordwert"

Kommentar der anderen: Kampf um Print? Journalismus verschwindet, wenn er sich nicht wandelt – Junge Menschen greifen selten zu Papierprodukten, die Printlogistik steht unter Druck. Die Herausforderungen liegen anderswo. Die digitale Perspektive zur Debatte über die "Wiener Zeitung" – Von Alexandra Borchardt

Sonntagskrimi: Du bleibst hier": Erster Dortmund-"Tatort" nach dem Bönisch-Tod – Krimi mit depressiver Note – Am Sonntag in ORF 2 und in der ARD

Switchlist: Unser Sexleben, Verhandlungssache, Lunchbox, Die Klima-Aussteiger, Basic Instinct, Eco, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend.