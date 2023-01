Der Schlager steht an. Foto: EPA/Arveda

Neapel – Im Showdown der Serie A will Napoli gegen den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus am Freitag (20.45 Uhr/live DAZN) die komfortable Tabellenführung verteidigen. Nach 17 Runden liegen die Süditaliener sieben Punkte vor dem ersten Verfolger aus Turin. Napoli-Trainer Luciano Spalletti blieb vor dem Spitzenspiel ruhig. "Es ist ein sehr wichtiges Spiel, aber kein entscheidendes. Wir haben noch nicht einmal die erste Saisonhälfte beendet", betonte der Coach.

Juve gewann zuletzt acht Ligaspiele in Serie, die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri will den Erfolgslauf auch in Neapel fortsetzen. "Wir sind in einer guten Verfassung", betonte Allegri. Sein Team präsentierte sich derzeit "ganz gut", ins Titelrennen wollte sich der Trainer allerdings noch nicht einschalten. "Im Moment denken wir an einen Top-Vier-Platz in der Tabelle", sagte der 55-Jährige. "Trophäen werden in den letzten zwei Monaten der Saison gewonnen."

Punktegleich mit Juventus liegt derzeit AC Milan auf Platz drei, Inter Mailand fügte Napoli zu Jahresbeginn mit einem 1:0 die erste Niederlage zu und hat als Vierter drei weitere Punkte Rückstand. Allegri forderte von seiner Mannschaft, ihre Intensität gegen ein "gut organisiertes, gut trainiertes Team" beizubehalten. "Es ist ein schwieriges Spiel. Wir sind beim besten Team der Liga zu Gast. Das Spiel ist zwar nicht entscheidend, aber sehr wichtig für sie", schob Allegri, dessen Truppe erst sieben Gegentore kassiert hat, den Druck ein wenig zum Spitzenreiter.

Ein Sonderlob bekam unterdessen Spalletti. Er sei "der Beste im Lehren" und habe das in der Vergangenheit schon bewiesen, sagte Allegri: "Es wird eine gute Herausforderung." (APA, 12.1.2023)