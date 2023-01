Der wiedergewählte IKG-Präsident Oskar Deutsch (Mitte) mit der Vizepräsidentin Claudia Prutscher und dem Vizepräsidenten Michael Galibov. Foto: IKG/Pawloff

Über die höchste Zustimmung für einen Präsidenten seit 1945 kann sich der am Mittwochabend in Wien wiedergewählte Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, freuen.

22 von 23 Stimmen erhielt er in der konstituierenden Sitzung des Ende November neu gewählten Kultusvorstands. Vizepräsident Michael Galibov vom Verein Bucharischer Juden erhielt ebenso 22, Vizepräsidentin Claudia Prutscher (wie Deutsch von der Liste ATID) 23 Stimmen.

Im STANDARD-Gespräch am Donnerstag betont Deutsch, dass man sich für die neue fünfjährige Periode weiter der 2022 akut gewordenen Themen wie Inflation und Ukraine-Krieg annehmen müsse. "Die Teuerung ist für unsere Gemeindemitglieder eine akute Herausforderung wie für die restliche österreichische Bevölkerung. Auch unserer Mittelschicht geht es schlechter", sagt Deutsch.

Schon 2022 habe man etwa Eltern von Schulkindern oder Mindestpensionistinnen und Pensionisten unter die Arme greifen müssen. "Wir wissen, wie viele in der Kultusgemeinde oder bei unserem psychosozialen Zentrum Esra um Hilfe gebeten haben, doch die Dunkelziffer, derer, die Hilfe brauchen, ist sicher höher", fürchtet Deutsch. Spendengelder kämen dabei nicht aus dem Budget der IKG, sondern würden durch Fundraising-Aktionen lukriert.

1.200 aus der Ukraine

So verhielt es sich auch mit der Versorgung von Jüdinnen und Juden aus der Ukraine. Auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung versorgte die IKG, die selbst knapp 8.000 Mitglieder hat, rund 1.200 Geflohene mit Essen, Wohnungen und finanziell – mit insgesamt 1,5 Millionen Euro. Gemeindemitglieder und internationale jüdische Organisationen halfen. "Jetzt sind es noch immer über 900", erzählt Deutsch, "200 haben auch bisher um eine Mitgliedschaft angesucht, 200 weitere neue Mitglieder gibt es aus Österreich und der EU". Die Entscheidung für jene aus der Ukraine, in Wien zu bleiben, sei aber schwierig, weiß der Präsident: "Es sind überwiegend Frauen mit Kindern, deren Ehemänner noch in der Ukraine sind. Man muss ihnen Zeit geben, aber ich freue mich über jede Stärkung für unsere Gemeinde."

Weitere Projekte sind etwa Nachhaltigkeit. Der jüdische Campus mit der Maimonides-Seniorenresidenz und der ZPC-Schule soll durch eine Solaranlage energieautark werden. Und 2026 wird der Stadttempel 200 Jahre alt und soll wie das Gemeindezentrum renoviert werden. Auch der Kampf gegen Antisemitismus soll vor allem durch die Jugendarbeit verstärkt werden.

"Die IKG ist natürlich ein politisches Organ, aber ich sehe meine Aufgabe vor allem darin, den Leuten zu helfen – auch dabei, Jüdischkeit zu erleben, sei es durch Kultur oder im Alltag", sagt Deutsch. (Colette M. Schmidt, 12.1.2023)