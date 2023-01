PRO: Es geht jetzt um alles

von Colette M. Schmidt

Wir befinden uns auf einem sinkenden Schiff. Alle: Linke, Rechte, Umweltaktivistinnen und SUV-Fahrer. Nur wollen das nicht alle wahrhaben. Man kann die Wissenschaft ignorieren und die Klimakrise leugnen. Doch das gibt niemandem das Recht, eine Generation zu verurteilen, die nur um ihre Zukunft kämpft.

Es sind junge Menschen, die laut und verzweifelt auf dem Schiff Alarm schreien, weil jene auf der Brücke ihren Kurs nicht ändern. Junge Menschen, die deutlich höhere Chancen haben, die Apokalypse persönlich zu erleben, als jene, die jahrzehntelang nur die eigene Bequemlichkeit und den eigenen Profit im Sinn hatten. Jetzt sind die Letzteren beleidigt, wenn sie zu spät in die Arbeit kommen, weil jemand an der Straße klebt.

Während das Schiff untergeht, erörtert man die Qualität der Alarmrufe. Sie seien zu schrill, zu unangenehm. Oder man behauptet, die an Straßen Klebenden oder Plexiglasscheiben vor Kunstwerken Anschüttenden würden "der Sache schaden".

Wie denn? Fliegen verärgerte Autofahrer in den Amazonas und zünden ein Stück Regenwald an? Der Job, zu dem sie zu spät kommen, die Museen, in denen unser Kulturerbe hängt – einfach alles wird viel mehr vom Klimawandel bedroht als von Klimaaktivismus. Die Argumente der Letzten Generation überzeugen. Weil sie den Protest in die Mitte unseres Lebens gebracht haben, wird so viel wie noch nie über die Klimakrise geredet. Das ist gut, denn es geht jetzt um alles. Und alle. (Colette M. Schmidt, 12.1.2023)