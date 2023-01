MANAMA Eselrennen in Bahrain: Begeisterte Zuschauer und schockierte Tierschützer

Die vor allem in den Wintermonaten beliebten Eselrennen ziehen Jockeys und Schaulustige an die Bersar-Rennbahn in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Die Rennen finden inoffiziell statt und werden von Tierschutzorganisationen verurteilt