Wien – ÖFB-Präsident Gerhard Milletich geht nun in der Inseraten-Causa gerichtlich gegen die Tageszeitung "Kurier" vor. Wie das Blatt am Donnerstagabend auf seiner Website berichtete, kommt es am Montag und Dienstag kommender Woche zu zwei Hauptverhandlungen gegen die k-digital Medien GmbH & Co KG sowie die KURIER Zeitungsverlag und Druckerei GmbH. Dabei sei auch Oberösterreichs Verbandschef Gerhard Götschhofer, bekennender Milletich-Gegner, als Zeuge geladen.

Hintergrund sind die u.a. im "Kurier" erhobenen Vorwürfe gegen Milletich, er habe seine Position genutzt, um für die Publikationen seines Verlagshauses Anzeigenkunden zu gewinnen, was der Burgenländer dementiert. Mit dieser Thematik beschäftigt sich mittlerweile auch das Ethikkomitee der Bundesliga, ein Ergebnis soll noch im Jänner vorliegen. (APA, 12.1.2023)