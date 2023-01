Es waren beklemmende Szenen. Tausende Anhänger des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am vergangenen Sonntag den Kongress, den Präsidentenpalast Planalto und das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília gestürmt und Verwüstungen angerichtet, während die Polizei zunächst weitgehend untätig blieb. Die Szenen ereigneten sich nur rund ein Jahr, nachdem zum Teil bewaffnete Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump das US-Kapitol erstürmt hatten. Bei diesem Angriff gab es zahlreiche Verletzte und mehrere Todesopfer.

Wie steht es um Europa?

Die Demokratien in den USA wie in Brasilien sind also fortgesetzten, teils bewaffneten Angriffen rechtsnationaler Gruppen ausgesetzt, die demokratische Spielregeln nicht länger akzeptieren. Ist damit die Demokratie dort tatsächlich in Gefahr? Und Wie steht es um die Demokratie in Europa: Müssen auch wir uns sorgen oder handelt es sich hier um ein rein amerikanisches Problem? Was lehrt uns die Geschichte, wann geraten demokratische Gesellschaften unter Druck und wann stürzen liberale Rechtsordnungen ein?

Rund um diese Fragen wird in einer neuen Ausgabe vom Videotalk "STANDARD mitreden" diskutiert. Mit dabei ist Ursula Prutsch, Professorin für Amerikanische Kulturgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zu Gast ist Florian Wenninger vom Wiener Institut für Zeitgeschichte, ein Experte für europäische Diktaturen und autoritäre Regime.

Ebenfalls mitdebattieren wird Vince Szalay-Bobrovniczky, Ex-Botschafter Ungarns in Wien und Staatssekretär im Büro von Premier Orbán. Dabei ist Maria Maltschnig, Direktorin des Renner Instituts, der Bildungseinrichtung der SPÖ, in Wien und die Politikwissenschafterin Dorothee Bohle, eine ausgewiesene Osteuropa-Expertin an der Uni-Wien.

Diskutieren Sie mit!

Wie immer gilt: Streiten Sie mit uns mit! Wie sehen Sie die rechten Bewegungen in Amerika, gibt es ähnlich bedenkliche Entwicklungen in Europa – und was lässt sich tun, um die Freiheit zu beschützen? Stellen Sie hier ihre Fragen oder posten Sie, was Sie denken. Die spannendsten Beiträge werden wir diskutieren. Zu sehen gibt es die Sendung am Sonntag. Moderation: András Szigetvari. (red, 13.01.2023)