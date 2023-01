[Klimakrise] 2022 unter den sechs wärmsten Jahren seit Aufzeichnungsbeginn

Was der Ölkonzern Exxon schon vor Jahrzehnten über den Klimawandel wusste

Pro und Kontra: Haben die Klimakleber:innen recht?

[USA] Biden will nichts von Geheimdokumenten in Büro und Garage gewusst haben

[Etat] Ein Interview "wie ein Boxkampf": Wie Kommunikationsexpert:innen das "ZiB 2"-Gespräch einschätzen

[Inland] Expert:innen begrüßen verschärfte Regeln gegen Korruption

[Wirtschaft] "I kauf mei Waschmaschin im Ort": Bürgerinitiative in St. Valentin mobilisiert gegen Amazon

[Video] Feierlicher Staatsakt: "Parlament ist wieder daheim"

[Podcast] Morgens, mittags, abends: Wann ist die beste Zeit für Sport?

Entschleunigt, reduziert, bewusst: Wie wir klimafreundlicher reisen

[Lifestyle] Mach's wie Harry: Sich mit Bart neu erfinden

[Wetter] Eine Kaltfront zieht im Tagesverlauf rasch von Westen her durch, damit überwiegt außer im Süden dichte Bewölkung mit Regen sowie Schnee oberhalb 1200m. Bereits am Nachmittag lockern die Wolken inneralpin und im Südwesten nach Kaltfrontdurchzug wieder auf, die Alpennordseite gelangt in eine nordwestliche Strömung mit anhaltenden Niederschlägen in den Nordstaulagen. Am Abend regnet und schneit es auch noch etwas im Osten und Süden. Der Wind aus West frischt lebhaft auf. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 10 Grad.



[Zum Tag] Der St.-Knuts-Tag ist der 20. und letzte Tag der Weihnachtszeit in Schweden, Norwegen und Finnland und wird am 13. Januar gefeiert.