Es läuft so gar nicht. Foto: EPA/ Mignott

Chelsea findet weiter nicht aus seinem Tief. Im Nachtragsspiel der 7. Runde der englischen Fußball-Premier-League kassierten die "Blues" am Donnerstag im Londoner Derby bei Fulham mit dem 1:2 (0:1) die bereits dritte Niederlage in Serie bzw. die siebente in den jüngsten zehn Pflichtspielen.

Der Portugiese, der jüngst von Atletico Madrid bis zum Sommer ausgeliehen wurde, flog nach einem ungestümen Tackling in der 58. Minute beim Stand von 1:1 vom Platz. Der Brasilianer Carlos Vinicius münzte den personellen Vorteil der Gastgeber in der 76. Minute per Kopf zum Siegtreffer um, schon in der ersten Hälfte war Fulham durch Willian (25.) in Führung gegangen. Den einzigen Gästetreffer erzielte Kalidou Koulibaly bald nach Wiederbeginn (47.).

Chelsea (25 Punkte) bleibt Zehnter, Fulham (31) zog vorbei an Liverpool (28), das zwei Spiele weniger absolviert hat, auf Platz sechs. (APA, 13.1.2023)