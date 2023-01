In dieser Galerie: 2 Bilder Deutschlands Klimaschutzminister Habeck verteidigte den Vertrag zwischen dem Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Energiekonzern RWE. Foto: REUTERS/ CHRISTIAN MANG Laut einem Sprecher wird die Polizei in Lützerath nur dann in der Nacht aktiv, wenn Aktivisten aus einer Gefahrensituation befreit werden müssen. Foto: IMAGO/ Jochen Tack

Lützerath – Deutschlands Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hat wenig Verständnis für die massiven Proteste gegen den Abriss von Lützerath für den Braunkohle-Abbau. "Es gibt viele gute Anlässe, für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, meinetwegen auch gegen die Grünen. Aber Lützerath ist schlicht das falsche Symbol", sagte Habeck dem "Spiegel".

Das Dorf sei eben nicht das Symbol für ein Weiter-so beim Braunkohletagebau Garzweiler im Rheinland, sondern "es ist der Schlussstrich", sagte Habeck. Man ziehe den Kohleausstieg im dortigen Kohlerevier um acht Jahre auf 2030 vor, was immer auch Ziel der Klimabewegung gewesen sei. "Die Vereinbarung gibt uns Planungssicherheit. Ihretwegen werden jetzt Investitionen in eine klimaneutrale Energieversorgung, in Wasserstoffkraftwerke getätigt." Habeck verteidigte einen entsprechenden Vertrag zwischen dem Bund, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Energiekonzern RWE.

"Klimakrise ist Realität"

Am Freitagmorgen protestierten Aktivisten vor der RWE-Konzernzentrale in Essen. Nach deren Angaben ketteten sich mehrere von ihnen an das Eingangstor.

Habeck äußerte auch seine Sorge über eine wachsende Zukunftsangst der Jugend. "Mich treibt um, dass ein Teil der jungen Generation droht, Hoffnung zu verlieren", sagte er dem Magazin. "20-Jährige überlegen heute, ob sie überhaupt Kinder kriegen wollen." Diese Debatte kenne er aus seiner Jugend, 30 Jahre lang sei sie verschwunden gewesen. "Jetzt ist sie wieder da. Verständlich, die Klimakrise ist Realität".

Ausharren bei Regen, Wind und Kälte

Am dritten Tag der Räumung von Lützerath will die Polizei am Freitag einen Fokus auf Aktivisten legen, die sich in gegrabenen Gängen verschanzt haben. "Wir wissen nicht, wie stabil diese unterirdischen Bodenstrukturen sind und wie die Luftzufuhr dort ist", sagte der Aachener Polizeipräsident Dirk Weinspach. Entsprechend gefährlich sei die Situation. Insgesamt zeigte er sich zufrieden mit dem Fortschritt des Einsatzes. Die Nacht verlief ruhig.

Die Klimaaktivisten harrten bei starkem Regen, kräftigem Wind und Temperaturen unter zehn Grad aus. Weiter geräumt wurde von der Polizei zunächst nicht. Zwar waren nach wie vor zahlreiche Polizisten vor Ort. Laut einem Polizeisprecher wollte man in der Nacht aber nur aktiv werden, wenn Aktivisten aus potenziell gefährlichen Lagen befreit werden müssten. Auch das Technische Hilfswerk beendete in der Nacht seinen Einsatz, ohne die Aktivisten aus dem Tunnel zu holen.

Räumung der überirdischen Strukturen

Die Besetzerinnen und Besatzer des Ortes, der dem Braunkohle-Abbau weichen soll, hatten am Donnerstag in den sozialen Netzwerken über einen Tunnel berichtet und die Polizei gewarnt, mit schwerem Gerät in den Bereich zu fahren. Die Polizei bestätigte, dass es mindestens zwei Tunnel gebe. Allerdings seien nur in einem auch Aktivisten drin. An sie komme die Polizei bisher nicht heran.

Spezialkräfte von RWE und Technischem Hilfswerk müssten sich nun darum kümmern, "wie die Rettung in geeigneter Weise vorgenommen werden kann", sagte Weinspach am Donnerstagabend im WDR. "Da wird es auch darauf ankommen, ganz vorsichtig vorzugehen und keine Risiken einzugehen." Wie stark sich die Räumung des Geländes dadurch verzögern könne, sei nicht abzusehen. "Die Räumung der überirdischen Strukturen ist weitgehend abgeschlossen", betonte er.



Am Donnerstag wurden zahlreiche Holzhütten und Barrikaden der Aktivisten von Baggern dem Erdboden gleichgemacht. Die Besetzer ließen sich bei der Räumung meist ohne große Gegenwehr wegtragen. Einige waren den Tränen nah. Auch zwei symbolträchtige Häuser der einstigen Bewohner von Lützerath wurden geräumt. Dort flogen Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Eine Beamtin wurde laut Polizei leicht verletzt. Abgerissen wurden die alten Häuser des Dorfes aber noch nicht. (APA, red, 13.1.2023)