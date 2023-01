Die Aktion ist der Abschluss einer groß angelegten Aktionswoche. Foto: APA/Florian Wieser

Zum großen Finale der Aktionswoche, mit der die sogenannte Letzte Generation Maßnahmen zum Klimaschutz einmahnt, hat die Gruppe eine der Wiener Hauptverkehrsadern blockiert: die Kreuzung von Wienzeile und Getreidemarkt. Die Teilnehmer klebten sich auf die Fahrbahn des Getreidemarkts, der Friedrichstraße sowie der Rechten Wienzeile.

Fotos am Twitter-Account der Aktivistinnen und Aktivisten zeigen, wie diese vor an der Ampel wartenden Autos sitzen und mitten auf der Fahrbahn musizieren. "Wir sind der Feueralarm dieser Gesellschaft. Niemand mag es, vom Feueralarm aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aber was ist die Alternative? Die Hütte brennt!", heißt es im Begleittext.

Auf der sonst viel befahrenen Kreuzung wurde ein meterhohes gelbes X aufgebaut – ein Zeichen der Solidarität mit Lützerath, einem deutschen Dorf, das dem Braunkohleabbau weichen soll. An die Regierung wurde die Frage gerichtet: "Wo ist euer Klimaplan?"

Polizei löste Kleber ab

Die Wiener Polizei rät, die betroffene Stelle zu meiden: "Aktuell kommt es im Bereich Getreidemarkt/Wienzeile zu Blockadeaktionen von Klimaaktivist*innen. Wir sind mit verstärkter Kräftezahl im Einsatz, um die Behinderungen so schnell wie möglich zu beenden. Bitte den Bereich großräumig umfahren!", schreibt sie auf Twitter. Unmittelbar nach Beginn der Aktion begann die Exekutive, erste Aktivisten von der Fahrbahn zu lösen, sagte eine Polizeisprecherin.

Foto: APA/Florian Wieser

Laut ÖAMTC-Verkehrsinfo am Getreidemarkt beziehungsweise auf der Linken Wienzeile konkret der Bereich zwischen Lehargasse und Millöckergasse blockiert. Vermeldet wird dies auch für die Rechte Wienzeile im Bereich Pressgasse. Vorerst gab es keine großen Staus im für einen Freitag recht ruhigen Frühverkehr, sagte ÖAMTC-Sprecher Marc Römer auf Anfrage. Auf der Rechten Wienzeile standen die Autos zurück bis zur Kettenbrückengasse, auf der ehemaligen Zweierlinie bis zum Volkstheater. Auf den Ausweichstrecken in der unmittelbaren Umgebung gab es auch stockenden Verkehr bzw. Staus. (rach, APA, 13.1.2023)