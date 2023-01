Rund um den Getreidemarkt staut es. Foto: Florian Wieser

Zum großen Finale der Aktionswoche, mit der die sogenannte Letzte Generation Maßnahmen zum Klimaschutz einmahnt, hat die Gruppe eine der Wiener Hauptverkehrsadern blockiert: die Kreuzung von Linker Wienzeile und Getreidemarkt.

Fotos am Twitter-Account der Aktivistinnen und Aktivisten zeigen, wie diese vor an der Ampel vor wartenden Autos sitzen und mitten auf der Fahrbahn musizieren. "Wir sind der Feueralarm dieser Gesellschaft. Niemand mag es, vom Feueralarm aus dem Schlaf gerissen zu werden. Aber was ist die Alternative? Die Hütte brennt!", heißt es im Begleittext.

Die Wiener Polizei rät, die betroffene Stelle zu meiden: "Aktuell kommt es im Bereich Getreidemarkt/Wienzeile zu Blockadeaktionen von Klimaaktivist*innen. Wir sind mit verstärkter Kräftezahl im Einsatz, um die Behinderungen so schnell wie möglich zu beenden. Bitte den Bereich großräumig umfahren!", schreibt sie auf Twitter.

Laut ÖAMTC-Verkehrsinfo ist am Getreidemarkt bzw. auf der Linken Wienzeile konkret der Bereich zwischen Lehargasse und Millöckergasse blockiert. Vermeldet wird dies auch für die Rechte Wienzeile, wo es bei der Pressgasse staut. (rach, 13.1.2023)