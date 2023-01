Dieses Segelschiff will alles bisher Dagewesene übertreffen: Die Orient Express Silenseas, ein 220 Meter langer Ozeanriese mit einer Größe von 22.300 BRZ (Bruttoraumzahl). Zum Vergleich das momentan größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Wonder of the Seas (Indienststellung März 2022) hat 230.000 BRZ, ist 362 Meter lang und 66 Meter breit.

Im besten Fall segelt das Rekordschiff nur mit "Windenergie": Dafür sollen drei starre Segel mit einer Fläche von jeweils 1.500 Quadratmetern sorgen. Foto: Maxime d'Angeac & Martin Darzacq

Die Orient Express Silenseas wird über 54 Suiten verfügen, die mit einer durchschnittlichen Größe von 70 Quadratmetern mit einer Drei-Zimmer-Wohnung mithalten können. Ein Highlight ist die 1.415 Quadratmeter große Präsidentensuite (mit einer 530 Quadratmeter großen Privatterrasse). Zwei Swimmingpools, zwei Restaurants und eine Speakeasy-Bar sind ebenfalls mit an Bord.

Technologisch interessant

Aber damit nicht genug: Auch ein Amphitheater-Kabarett, ein Aufnahmestudio und ein Spa-Angebot stehen den betuchten Passagieren zur Verfügung. Der Architekt Maxime d'Angeac wird die Inneneinrichtung und das Dekor entwerfen, für die Außengestaltung ist das in Nantes ansässige Designbüro Stirling Design International verantwortlich.

Mit der Silenseas will Accor den Luxus des Orient Express aufs Wasser bringen. Foto: Maxime d'Angeac & Martin Darzacq

Interessant ist das Segelschiff aber auch in technologischer Hinsicht: Drei starre Segel ("Solid Sail") mit einer Fläche von jeweils 1.500 Quadratmetern werden auf einem Balestron-Rigg gehisst, mit drei kippbaren Masten, die mehr als 100 Meter hoch sind. Bei geeigneten Wetterbedingungen wird das Schinakel als mit 100 Prozent Windkraft dahinsegeln. Bei Flaute springt ein mit verflüssigtem Erdgas (LNG) betriebener Motor ein wird. Sobald "grüner" Wasserstoff für Hochsee-Passagierschiffe zugelassen ist, wird die Orient Express Silenseas damit unterwegs sein.

2026 soll die Orient Express Silenseas in See stechen. Sie ist das Produkt einer Partnerschaft zweier französischer Unternehmen: Accor, Eigentümer der Marke Orient Express, die auf den legendären Luxuszug zurückgeht, und Chantiers de l'Atlantique, einem weltweit führenden Schiffsbauunternehmen. (red, 13.1.2023)