Kyrie Irving (11) besorgte 24 Punkte für die Nets, die sich letztlich gegen die Celtics geschlagen geben mussten. Foto: Reuters/Wendell Cruz-USA TODAY Sports

New York – Die Boston Celtics haben das Spitzenspiel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen die Brooklyn Nets gewonnen und ihre Führung in der Eastern Conference ausgebaut. Boston siegte am Donnerstagabend (Ortszeit) auswärts 109:98 und beendete die Nets-Serie von zuletzt fünf Heimsiegen. Den Gastgebern fehlte ihr verletzter Star Kevin Durant, der nach Angaben von US-Medien mindestens zwei Wochen fehlen wird.

Nets-Profi Kyrie Irving war mit 24 Punkten der beste Werfer, Jayson Tatum warf 20 Zähler für die Celtics, die im Osten nun mit 31 Siegen und zwölf Niederlagen ganz oben stehen. Die Nets sind weiter Zweiter, weil die Milwaukee Bucks ihr Spiel gegen die Miami Heat 102:108 verloren und den Rückstand nicht verringern konnten. Die Dallas Mavericks feierten indes einen hart erkämpften 119:115-Sieg nach zweifacher Verlängerung bei den Los Angeles Lakers. (APA/dpa, 13.1.2023)