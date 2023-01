Über das nun in neuem Altglanz eröffnete Haus wacht, nicht minder herausgeputzt, die Pallas Athene. Foto: Hertha Hurnaus

Jetzt haben sie also den Tempel der heiligen Demokratia wieder ordentlich herausgeputzt. Es war eh schon höchste Zeit gewesen. Lange genug wurde es hinausgeschoben; zögerlich herumgepfuscht erst da ein bisserl, dann dort ein bisserl. 2014 hat man sich zu einer Generalsanierung entschlossen. 2017 ist damit begonnen worden. Zu den ursprünglich veranschlagten 350 Millionen Euro werden wohl siebzig noch dazukommen. Also ja: Sauteuer war es schon, das altehrwürdige, noch sub auspiciis Imperatoris errichtete Hohe Haus zu renovieren.

Darüber haben sich alle, die sich über sowas gerne den Mund zerreißen, eh den Mund zerrissen. Zuweilen so schrill, dass der aktuelle Oberstpriester der Demokratia, Wolfgang Sobotka von der ÖVP, sich wohl gedacht hat, jetzt sei es eh schon wurscht. Und so orderte er gleich auch einen mit Goldintarsien geschmückten Konzertflügel. Darauf riefen die Maulzerreißer erst recht: "Die kriegen den Hals nicht voll!" Die Halsnichtvollkrieger erwiderten: "Für diesen Tempel ist das Beste gerade gut genug." Und so zeigte das Parlament, noch vor seiner Wiedereröffnung am 12. Jänner, wofür es eben auch da ist: den kindischen Zank, den kleinlichen Hader.

Reden, reden, reden



Parlament! Der Begriff gehört zur Sinnfamilie des Wortes "parlare", also reden. Und genau darum geht es. Denn so lange die Menschen miteinander reden, hauen sie einander im Normalfall nicht die Schädel ein. Alle, die das Parlament als "Quatschbude" zu diffamieren suchen – die Quasselstrippen der Nazis hatten das einst systematisch getan –, sollten auf ihre wahren Motive abgeklopft werden. Lautere sind es in den seltensten Fällen. Auch wenn man sich zuweilen einen höflicheren, gesitteteren Umgangston wünschen würde: Auch blöd reden ist reden.

Die Abgeordneten sind – oder sollen sein – die Repräsentanten des Volkes, von dem – Österreichische Bundesverfassung, Artikel eins – das Recht ausgeht. Da schadet es nicht, wenn einem der Schnabel halt so gewachsen ist, wie und wo er gewachsen ist. Wenn einem wie dem steirischen FPÖ-Repräsentanten Wolfgang Zanger ein so legendärer Satz entfleucht wie "Da siachst wenigstens amoi, was des für ane Beidln san", darf man das unaufgepudelt unter Schnabelwildwuchs verbuchen. Gewiss rümpfen zu Recht so manche die Nase wegen des Stammtischniveaus. Schweren Schaden aber nimmt die demokratische Debatte daran wohl nicht. In den älteren, nicht gar so gender- und sprachsensiblen Zeiten hätte man gesagt: Das Parlament ist kein Mädchenpensionat.

Ein Bubenpensionat übrigens auch nicht. Bitterlich klagte zuletzt der junge Altkanzler Sebastian Kurz: "Ich habe das Parlament als einen Ort mit sehr viel negativer Energie erlebt." Diese Klage war im Grunde ein schönes Kompliment ans Parlament. Positive Energie mag Herr Xi im Volkskongress verspüren. Parlamente wie das Hohe Haus am Wiener Ring sind für etwas anderes da. Nämlich einem Kanzler und seiner Mannschaft überhaupt erst Beine zu machen, dann auf die Finger zu schauen und gegebenenfalls zu klopfen. "Die Regierung darf ja nichts tun, es sei denn, es steht ausdrücklich im Gesetz." Das nennt man im übrigen Rechts-Staat.

Balanceakt Demokratie



Die heilige Demokratia darf man sich vorstellen als eine Hochseilartistin. Sie trägt eine lange Balancierstange. An der sind drei bewegliche Gewichte montiert: die Judikatur, die Exekutive und eben die Legislative, die Gesetzgeberin. Die Seiltänzerin darf die Stange nur sehr vorsichtig einsetzen. Ein kleines Verrutschen nur in die eine oder andere Richtung würde sie ins Schlingern bringen. Und tut das auch immer wieder: Da will einmal die Exekutive sich aufschwingen zur Herrin der Gesetzgebung, dort vielleicht die Judikatur an die Kandare des Weisungsrechts nehmen. Im Vergleich dazu ist der Schnabel des Wolfgang Zanger ein – nun ja: ja – Lercherlschas.

Stets droht der akrobatischen Demokratia der Absturz. Wir erzählen den Kindern zum Beispiel warnend vom 1933er-Jahr, als das Hohe Haus zugesperrt wurde und der gesamte Staat als Kanzlerdiktatur aufs Schädeleinschlagen zugetaumelt ist. Der Hochseilakt wird stets ohne Netz vorgeführt. Vorsicht ist also immer geboten. Manche machen sich auch heute noch einen Spaß draus, die Akrobatin zu erschrecken. Oder sich von ihr schrecken zu lassen durch ihre negative Energie.

Habsburger Notstand



Negative Energie hat auch der alte Kaiser verspürt, als er seinen allerhöchsten Willen endlich doch noch unters Joch einer parlamentarischen Willensbildung beugte. Franz Joseph, damals noch jung und forsch, folgte der Not des verlorenen Italienkrieges 1859. Habsburg war, wieder einmal, bankrott. Diesmal verlangten die dafür Geradestehenden aber eine Gegenleistung. Denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts galt auch hierzulande: No taxation without representation.

Erst wollte sich der so absolutistische gestimmte Franz Josef mit dem halb garen Oktoberdiplom 1860 aus der Affäre ziehen, gab aber im Februarpatent 1861 doch nach, um es 1865 wieder zu sistieren; und so weiter und so fort. Robert Musil schreibt in seinem Obduktionsbericht über jenen Staat ohne Eigenschaften, der sich schließlich selber nur noch mitmachte: "Man hatte ein Parlament, welches so gewaltigen Gebrauch von seiner Freiheit machte, dass man es gewöhnlich geschlossen hielt; aber man hatte auch einen Notstandsparagrafen, mit dessen Hilfe man ohne das Parlament auskam, und jedes Mal, wenn alles sich schon über den Absolutismus freute, ordnete die Krone an, dass nun doch wieder parlamentarisch regiert werden müsse."

Abglanz des kakanischen Erbes

Im Dezember vor 140 Jahren, 1883 also, tagte der Reichsrat erstmals in dem von Theophil Hansen entworfenen, von den Tempelbauten der griechischen Antike inspirierten Haus am Ring; ein schöner, allegorien- und anspielungsreicher Bau, der sowohl das monarchische Erbe als auch das zweier Republiken atmet.

Ein Abglanz des kakanischen Erbes findet sich im und rund ums Hohe Haus nicht nur in der imperialen Architektur, sondern auch in der "Schönheit der Verfassung", die dem Bundespräsidenten machtvolle Werkzeuge an die Hand gibt. So wie einst gilt es also, in der Mächte- und Gewaltenbalance die Hofburg austarierend mitzukalkulieren. Alexander Van der Bellen hatte diese fast monarchische Möglichkeit tatsächlich einmal genutzt im Gefolge von Ibiza.

Wolfgang Weisgram beschreibt die heilige Demokratia als "Hochseilartistin". Foto: Matthias Cremer

Pallas Athene in neuem Glanz

Über das nun in neuem Altglanz eröffnete Haus wacht, nicht minder herausgeputzt, die Pallas Athene. Sie thront über den Allegorien von Inn, Donau, Elbe und Moldau. Eigentlich hätte die Athene ja eine andere sein sollen. Der Kaiser hat sich eine Statue der Austria gewünscht, die Allegorie seines Hauses. Die Kronländer sahen darin eine Dominanzgeste der Deutschen und waren dagegen. Man sollte nicht vergessen, dass das Wiener Hohe Haus errichtet wurde für das erste multinationale Parlament der Welt, gewissermaßen eine erste Versuchsanordnung für Brüssel und Straßburg. Und als solche auch ein stetes Memento mori.

Die zurzeit 705 Abgeordneten zum Europäischen Parlament könnten ab und zu einen historischen Seitenblick wagen auf den alten Reichsrat mit seinen 425, gegen Ende hin mehr als 500 Abgeordneten, die einander entlang der gerade aufwallenden nationalen Gehässigkeiten zu behindern suchten: kindische Obstruktionen, hinterfotzige Junktimierungen, lautstarke Unversöhnlichkeiten, hochnäsige Überheblichkeiten, trotziges Wadelbeißen. Mark Twains schöne Reportage von 1897 trägt den Titel Stirring times in Austria. "Stirring" – bewegend, aufwühlend, erregend – ist ein höflicher, vielleicht augenzwinkernder Euphemismus.

Langatmige Rekordhalter



Das Parlament kommt von und ist im Grunde "reden". Es gibt aber nichts, das nicht auch ad absurdum geführt werden kann. Im Oktober 1897 – da war Mark Twain staunend am Ort des Geschehens – sprach zum Beispiel der Brünner Abgeordnete Otto Lecher zwölf Stunden lang. Die Grüne Madelaine Petrović kam 1993 auf zehn Stunden und 35 Minuten. Ihr letzte Satz lautete: "Kauft Jute statt Plastik."

Filibustern, also das Dauerreden, wurde durch eine Redezeitbeschränkung hintangehalten. Im Plenum, nicht in den Ausschüssen. Und so kam es im Budgetausschuss 2010 zu einem wohl ewigen Rekord: zwölf Stunden und 42 Minuten.

Der Rekordhalter: Werner Kogler, der nun als Vizekanzler ins alte Hohe Haus zurückkehrt.(Wolfgang Weisgram, 14.1.2023)