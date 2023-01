Still und erhaben, doch zuweilen sind unsere liebsten Waldbewohner aggressiver als angenommen. Foto: Getty Images / Artur Debat

Die heilende Kraft der Bäume, Uralte Weisheiten der Bäume oder Unsere Bäume der Hoffnung: Glaubt man der Botschaft vieler aktueller Sachbücher, sind solche Gewächse weise, gesundheitsfördernd und herzensgut. Dabei wurden Adam und Eva einst aus dem Paradies vertrieben, weil sie die Frucht eines Baumes gekostet hatten. Bäume sind viel aggressiver, als gemeinhin angenommen wird, hat der Biologe Markus Bennemann nun recherchiert. Insbesondere gegen ihresgleichen. Diese fünf Arten verhalten sich besonders fies:

1. Der Walnussbaum: Giftmischer

Schon in der Antike fiel den Menschen auf, dass in der Nähe von Walnussbäumen viele andere Pflanzen schlecht gedeihen: Eichen gingen ein, Reben wollten nicht wachsen, ganze Ackerränder wurden unfruchtbar. In Italien war das Gewächs bald als "Hexenbaum" verschrien. In Frankreich gelangte die "verfluchte Walnuss" im 19. Jahrhundert zu literarischem Ruhm: In Stendhals Roman Rot und Schwarz klagt ein Geizhals darüber, wie viel Weizen ihn dieser Baum gekostet habe. Und in den 1920er-Jahren zeigten Experimente, dass die Wurzeln von Tomatenpflanzen innerhalb von nur 48 Stunden welken, wenn man sie in mit Walnussrinde versetztem Wasser aufzieht. Der Grund: ein Gift namens Juglon. Der Walnussbaum erzeugt eine Vorform dieser Substanz, und seine Wurzeln sondern sie ab. Erst durch den Kontakt mit Luft und Erde wird Juglon giftig – und hemmt Zellatmung, Nährstofftransport und Photosynthese anderer Pflanzen. Zu den Opfern gehören Apfel- und Birnbäume ebenso wie Birken, Linden, Erlen, Eiben, Fichten und Kiefern. "Wie die böse Stiefmutter in Grimms Märchen vergiftet es still und leise die Rivalen", schreibt Markus Bennemann in Böse Bäume.

2. Die Würgefeige: Verführt zum Suizid

Die Gefahr kommt aus der Luft: Durch die Exkremente von Vögeln, die Feigen gefressen haben und auf Bäumen im Regenwald rasten, gelangen Feigensamen auf deren Äste, wo sie dank ihrer schleimigen Hülle kleben bleiben und bald keimen. Rasch bilden sie Luftwurzeln aus. Das Irritierende: Die Wurzeln hören nicht auf zu wachsen – und winden sich langsam, aber stetig den Stamm hinab. Ist der Boden erreicht, beginnt die junge Würgefeige, durch diese Leitungen Wasser und Nährstoffe nach oben zu pumpen. Mehr und mehr Wurzeln wachsen Richtung Erdboden. Hart und kräftig pressen sie sich gegen den Stamm ihres Opfers. Wo sie einander berühren oder überkreuzen, öffnet sich ihre Rinde, und die Leitungen für Wasser, Zucker und Mineralien der einzelnen Stränge verbinden sich. Bald verschmilzt das Ganze zu einem lebendigen hölzernen Korsett.

Würgefeigen erdrosseln ihre Opfer nicht aktiv. Die Realität ist gruseliger: Die befallenen Bäume nehmen sich selbst das Leben. Um das Gewicht ihrer Peiniger tragen zu können, verdicken sie ihren Stamm. Mit jedem neuen Jahresring aber geraten sie im Würgegriff stärker unter Druck – bis ihre Leitgefäße für Wasser- und Nährstoffe abgeschnürt werden und sie sterben.

3. Der Eukalyptusbaum: Brandstifter

Eukalyptusbäume, von denen manche Arten über 100 Meter hoch werden können, verlieren bei Trockenheit unvermittelt Äste. Oft blättert auch ihre Rinde ab. Mehr und mehr trockene Streu bildet sich. Viele Pilze und Bakterien des Waldbodens können Eukalyptusöl nicht verstoffwechseln, weshalb die Blätter kaum verrotten. Noch gefährlicher: Eukalyptusöl brennt erstklassig. Man habe ausgerechnet, "dass für alle drei Fingerhoch Streu ebenso ein Fingerhoch Benzin auf dem Boden stehen könnte", schreibt Markus Bennemann. Schlägt ein Blitz ein, explodiert die Streu wie Dynamit– und löst eine Feuersbrunst aus. Bald zucken wilde Flammen. Hoch wie Häuser, fressen sie sich durch die Landschaft. Lichten sich die Rauchschwaden schließlich, tauchen verkohlte Geisterwälder daraus auf.

Doch nicht alles ist tot. Aus den Stämmen von Eukalyptusbäumen treiben allerorten neue Triebe hervor. Experten vermuten, dass hinter dem feurigen Temperament dieser Bäume eine Strategie steckt: Denn tief im Holz haben sie "schlafende Knospen", die nach dem Feuer automatisch zum Leben erwachen. Jetzt, da das Blätterdach verbrannt ist, gibt es Licht im Überfluss. Und: Eukalypten sind für ihr schnelles Wachstum bekannt: Überall in Australien, wo große Waldbrände gewütet haben, gewinnt ihr "aus dem Feuer geborener" Nachwuchs rasch die Oberhand und dominiert die örtliche Natur.

Markus Bennemann, "Böse Bäume – Wie sie töten, stehlen, Feuer legen. – die dunkle Seite unserer liebsten Waldbewohner". € 18,50 / 272 Seiten. Goldmann, München 2022. Foto: Verlag

4. Die Tamariske: Brunnenvergifterin

Sie wächst um bis zu vier Meter pro Jahr, was oft bereits genügt, um der Konkurrenz das Licht zu stehlen. Einen weiteren Vorteil verschafft sich die Tamariske durch einen üblen Trick, der ihr viel Hass eingebracht hat. In den 1960er-Jahren rief die im US-Bundesstaat Utah erscheinenden Tageszeitung Salt Lake Tribune in einem Artikel gar dazu auf, diesen Bäumen, die ursprünglich im Mittelmeerraum verbreitet und erst im 19. Jahrhundert wegen ihrer schönen rosa Blüten als Zierpflanzen in die USA importiert worden waren, "den Krieg zu erklären". Der Grund: Die Tamariske schädigt andere Pflanzen gleichsam als Brunnenvergifterin. Sie sei "ein Wasser saufendes, Brände anheizendes, Lebensräume zerstörendes, Salz verbreitendes Monster", schrieb eine andere amerikanische Zeitung. Und in der Tat saugen die langen Wurzeln dieser Bäume bei der Aufnahme von Wasser auch das viele Salz herauf, das in trockenen Gegenden oft tief im Erdreich schlummert. In rauen Mengen lagern sie es in ihren Blättern ein. Bei Regen wird das Salz ausgewaschen – und gelangt so in die oberen Erdschichten. Die immer durstigen Tamarisken trocknen den Boden also nicht nur aus, sondern verseuchen ihn regelrecht und machen ihn für andere Bäume unbewohnbar. Zudem sind sie geizig: Ihre mageren Zweige und dürren Blätter bieten Vögeln und anderen Tieren kaum Nahrung.

5. Die Flötenakazie: Herrin über Terrorbrigaden

Die Dornen vieler Akazienarten sind so lang wie Cocktailspieße. Besonders gefürchtet sind diejenigen der Flötenakazie: dick, hart, holzig und mit einem Hohlraum versehen. Viele dieser Waffen weisen zudem eine kleine runde Öffnung auf. Fährt der Wind über die Löcher hinweg, erklingt ein geisterhafter Pfeifton. Die Dornen dienen unzähligen aggressiven Kriegern als Lager. Will ein Pflanzenfresser vom Baum naschen, stürzen sich kleine rötlich-schwarze Biester auf ihn und versetzen ihm schmerzhafte Bisse: Ameisen. Zu Hunderten krabbeln sie Elefanten in den Rüssel – und schlagen diese ebenso erfolgreich in die Flucht wie Nashörner und andere Fraßfeinde der Akazien. Die Bäume selbst machen sich ihre Schutztruppen auf hinterhältige Weise gefügig: Sie mischen ihrem Nektar ein Enzym bei, das bei neu geschlüpften Ameisen dafür sorgt, dass sie nur den in dieser Art Nektar enthaltenen Zucker gut verdauen können. "Wie ein skrupelloser Dealer, der Teenager anfixt, zwingen die Bäume die jungen Söldner für immer in ihren Dienst", so Bennemann. (Till Hein, 14.1.2023)