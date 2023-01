Für "Rick and Morty" gewann Justin Roiland im Jahr 2020 einen Emmy. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Justin Roiland, Co-Autor der Zeichentrickserie "Rick and Morty" und Erschaffer des zuletzt erfolgreichen Computerspiels "High on Life", ist in Kalifornien wegen häuslicher Gewalt und Freiheitsberaubung angeklagt, wie diverse US-Medien mit Bezug auf einen Beitrag von NBC berichten.

Der TV-Sender hat Zugriff auf entsprechende Gerichtsunterlagen aus dem Jahr 2020 bekommen, die sich auf einen Vorfall im Jänner des selbigen Jahr beziehen. Klägerin ist eine namentlich nicht genannte Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit Roiland ausging. Die Rede ist von körperlicher Gewalt mit Verletzung sowie von Freiheitsberaubung auf Basis von Drohungen und Täuschungen.

Laufendes Verfahren

Roiland selbst und seine Anwälte plädieren auf unschuldig. Im Mai 2020 war Roiland festgenommen worden, kam im August auf Basis einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar aber wieder frei. Im Oktober 2020 wurde eine Schutzanordnung ausgesprochen, laut der Roiland die Klägerin nicht bedrohen oder verfolgen und sich ihr nicht nähern darf. Zudem soll Roiland jegliche Waffen aushändigen, die sich in seinem Besitz befinden. Dem TV-Sender ist der Name der Frau bekannt.

Bisher wurde über ein Dutzend Hearings zu dieser Causa durchgeführt, das jüngste am Donnerstag dieser Woche. Das nächste Hearing soll an 27. April stattfinden. Ein Termin für das eigentliche Gerichtsverfahren steht noch nicht fest, wie IGN schreibt.

"Rick and Morty" als Erfolgsphänomen

"Rick and Morty", Roilands bekanntestes Produkt, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem milliardenschweren Franchise entwickelt. Die sechste Staffel der satirischen Zeichentrickserie war im September 2022 veröffentlicht worden, eine siebente wurde von Cartoon Network bereits bestellt. Langfristig sollen 70 neue Folgen hinzukommen. Im Jahr 2020 gewann die Serie einen Emmy.

Im Jahr 2021 nahm Roiland außerdem 1,65 Millionen Dollar mit einer Versteigerung von NFT-Kunstwerken ein. Unter Gamerinnen und Gamern sorgte er im Jahr 2022 mit dem Shooter "High on Life" für Aufsehen, der diverse Verkaufs- und Streamingcharts stürmte und gleichermaßen von professionellen Kritikern gelobt wurde. So wie bei "Rick and Morty" zählt auch bei "High on Life" übertriebene, ins Satirische gedrehte Gewaltdarstellung zu den Markenzeichen. (red, 13.1.2023)